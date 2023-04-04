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Происшествия4 апреля 2023 15:00

Получили сотрясение мозга и многочисленные травмы: Пьяный родственник больного избил бригаду скорой помощи в Нижнем Новгороде

Пьяный нижегородец избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Пьяный нижегородец избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов.

Пьяный нижегородец избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной случай нападения на медиков произошел в Нижегородской области – здесь пьяный родственник больного пациента набросился на бригаду скорой помощи, которые приехали на вызов. В результате, фельдшер и медбрат получили многочисленные травмы.

- В 16:00 3 апреля работники скорой помощи приехали на вызов к больному. В квартире вместе с ним находился пьяный гражданин, - рассказали в государственной трудовой инспекции Нижегородской области. – В итоге фельдшер и медбрат бригады скорой медицинской помощи получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

В настоящее время трудовая инспекция взяла на контроль расследование этого случая, который проводится работодателем. Скандальную историю уже прокомментировали в региональном Минздраве.

- Сегодня на линию скорой медицинской помощи поступил вызов с поводом «обострение хронического заболевания» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На вызов прибыла фельдшерская бригада в составе 2 человек. При осмотре пациента и сборе анамнеза, мужчина проявил агрессию в отношении медиков, ударив их, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Пострадавшие мужчина и женщина были направлены для осмотра и диагностики полученных повреждений в приемный покой городской клиникой больницы № 39. В госпитализации они не нуждались, по состоянию на текущий момент находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства.

По словам министра, сразу после окончания внутренней проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы. Тем временем в полиции уже начали собственную проверку.

- 3 апреля 2023 года около 23:40 в отдел полиции поступили сообщения от медицинских работников о нанесении им телесных повреждений в ходе вызова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Нижегородской области. К примеру, в марте этого года родственник пациента напал на медиков прямо в дороге.

- Эта история произошла вечером 16 марта в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района, куда бригада скорой помощи доставляла 82-летнего лежачего больного из больницы города Сарова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Во время остановки на автодороге, ведущей от трассы в село Арманиха, между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди.

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