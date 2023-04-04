Получили сотрясение мозга и многочисленные травмы: Пьяный родственник больного избил бригаду скорой помощи в Нижнем Новгороде

Пьяный нижегородец избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной случай нападения на медиков произошел в Нижегородской области – здесь пьяный родственник больного пациента набросился на бригаду скорой помощи, которые приехали на вызов. В результате, фельдшер и медбрат получили многочисленные травмы.

- В 16:00 3 апреля работники скорой помощи приехали на вызов к больному. В квартире вместе с ним находился пьяный гражданин, - рассказали в государственной трудовой инспекции Нижегородской области. – В итоге фельдшер и медбрат бригады скорой медицинской помощи получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

В настоящее время трудовая инспекция взяла на контроль расследование этого случая, который проводится работодателем. Скандальную историю уже прокомментировали в региональном Минздраве.

- Сегодня на линию скорой медицинской помощи поступил вызов с поводом «обострение хронического заболевания» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На вызов прибыла фельдшерская бригада в составе 2 человек. При осмотре пациента и сборе анамнеза, мужчина проявил агрессию в отношении медиков, ударив их, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Пострадавшие мужчина и женщина были направлены для осмотра и диагностики полученных повреждений в приемный покой городской клиникой больницы № 39. В госпитализации они не нуждались, по состоянию на текущий момент находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства.

По словам министра, сразу после окончания внутренней проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы. Тем временем в полиции уже начали собственную проверку.

- 3 апреля 2023 года около 23:40 в отдел полиции поступили сообщения от медицинских работников о нанесении им телесных повреждений в ходе вызова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Нижегородской области. К примеру, в марте этого года родственник пациента напал на медиков прямо в дороге.

- Эта история произошла вечером 16 марта в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района, куда бригада скорой помощи доставляла 82-летнего лежачего больного из больницы города Сарова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Во время остановки на автодороге, ведущей от трассы в село Арманиха, между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди.

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