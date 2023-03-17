Напал на медика прямо в дороге: Сын пациента избил фельдшера скорой помощи в Нижегородской области

По факту нападения на фельдшера в Нижегородской области проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области на фельдшера скорой помощи напал родственник пациента прямо во время транспортировки больного. Медик получил травмы и сейчас проходит амбулаторное лечение. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Эта история произошла вечером 16 марта в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района, куда бригада скорой помощи доставляла 82-летнего лежачего больного из больницы города Сарова.

- Во время остановки на автодороге, ведущей от трассы в село Арманиха, между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди, - пояснили в ведомстве.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал этот случай «вопиющим событием» и заступился за своего сотрудника.

- Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента, - написал он в своем телеграм-канале. – Мы, конечно, передали всю информацию о происшествии в полицию. Но оставить без внимания этот инцидент нельзя.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Глава нижегородского минздрава в свою очередь пообещал проявить «особое внимание к расследованию данного случая».

- Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно, - сказал Мелик-Гусейнов.

Что касается пострадавшего врача, то от госпитализации он отказался и сейчас находится на амбулаторном лечении.

К сожалению, сотрудники скорой помощи нередко становятся объектом нападения, особенно когда приезжают на вызов к подвыпившим пациентам. Так, год назад 31-летняя посетительница бара в центре Нижнего Новгорода, к которой приехала «скорая», напала на фельдшера, рассекла ему бровь и исцарапала лицо. А вот бригаде «скорой», приехавшей по вызову на улицу Вятскую в Приокском районе, повезло куда меньше: там сын пациентки и вовсе открыл стрельбу из травматического пистолета.