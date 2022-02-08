Пьяная посетительница бара напала на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вызов скорой помощи в один из баров в центре Нижнего Новгорода закончился нападением на фельдшера. Инцидент произошел в баре на улице Горького. В результате, унимать разбуянившуюся клиентку пришлось сотрудникам Росгвардии.

- Среди ночи в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о нападении на фельдшера, - сообщает пресс-служба Управления войск национальной гвардии по Нижегородской области. – По предварительным данным, бригада скорой помощи выехала на вызов в один из баров. В ходе оказания помощи 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила конфликт и ударила фельдшера по лицу.

В результате, у мужчины была рассечена бровь. К тому же, он получил множественные гематомы.

- Благодаря оснащению автомобиля скорой помощи системой экстренного вызова вневедомственной охраны правоохранители прибыли оперативно и трагедии удалось избежать, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Сейчас 31-летняя правонарушительница задержана и доставлена в полицию. По данному факту проводится проверка.

К слову, это не первый подобный инцидент в Нижнем Новгороде. В ноябре 2021 года, нижегородец устроил стрельбу и напал на врачей скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вятской. Медики приехали в этот дом на вызов к больной женщине. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. Однако ее сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продолжал требовать, чтобы ее увезли в больнице. В результате, во время спора мужчина достал травматический пистолет и принялся стрелять. Однако попал не в медиков, а в потолок.