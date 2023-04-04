Сергей Юран заменит Артема Горлова на посту главного тренера ФК «Пари НН»

Сергей Юран возглавит тренерский штаб нижегородской команды. Фото: ТГ-канал Глеба Никитина.

Сергей Юран возглавит тренерский штаб ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, Сергей Николаевич — опытный тренер и великий игрок. Он успел поработать с именитыми наставниками национальной сборной — Валерием Лобановским и Олегом Романцевым, а еще с иностранными специалистами, такими как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон и Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. "Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи! - написал Никитин в своем Телеграм-канале.

Параллельно нижегородский футбольный клуб сообщил, что Артем Горлов покидает пост главного тренера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- ФК «Пари НН» благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути, - говорится в сообщении на сайте команды.

К слову, экс-наставник «Енисея» сменил на посту главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова, который ушел в «Локомотив» после матча с «Ахматом» 11 ноября. Иными словами, Горлов проработал в нижегородской команде менее одного сезона.

Ранее в «Пари НН» опровергли слухи о возможном назначении Вадима Евсеева главным тренером.

СПРАВКА:

Сергей Николаевич Юран родился 11 июня 1969 года в Луганске. Выступал за местную «Зарю», киевское «Динамо», московский «Спартак», португальские клубы «Бенфика» и «Порту», английский «Миллуолл», немецкие команды «Фортуна» и «Бохум», а также за австрийский «Штурм».

В составе киевского «Динамо» в 1990 году становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.

В 1994 году выигрывал Кубок Португалии, выступая за «Бенфику», а в 1995 уже в составе «Порту» выиграл национальный чемпионат.

В 1999 году, выступая за столичный «Спартак», стал чемпионом России.

Кроме того, Юран выступал за молодежную сборную СССР, в составе которой в 1990 году стал победителем ЧЕ. В общей сложности за сборные СССР и России Сергей Николаевич отыграл 40 матчей, в которых отметился 7 голами. В бытность карьеры футболиста выступал на позиции нападающего, в Португалии получил прозвище «русский танк».

Сын именитого футболиста Артем выступает за «Химки» на позиции защитника.