В ФК «Пари НН» не знают о возможном назначении Вадима Евсеева главным тренером

Артем Горлов продолжает занимать пост главного тренера нижегородцев. Фото: "Пари НН".

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» прокомментировал новость о возможном назначении Вадима Евсеева новым главным тренером команды. Бывший защитник сборной России ныне возглавляет тренерский штаб ярославского «Шинника», который уверенно шагает по таблице Первой лиги и выиграл два последних матча. По мнению ряда спортивных обозревателей, Вадим Валентинович может претендовать на пост главного тренера одного из клубов РПЛ.

- У нас все без изменений. Ничего не знаем по поводу того, кто как шутит или не шутит на эту тему. Сейчас идет тренировка, Артем Горлов работает, - рассказали корреспонденту «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ФК «Пари НН».

Напомним, ранее в сети появилась информация, что Вадим Евсеев может заменить на посту действующего тренера нижегородцев Артема Горлова. Своим комментарием интерес к теме подогрел сам наставник «Шинника».

- Насколько правдива информация, что я могу возглавить «Пари НН»? Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород. Какие шутки? Вы спросили, а я ответил, - сказал Евсеев изданию Sport24.

Через три дня после этой публикации Евсеев присутствовал на матче «Шинник» - «Нефтехимик» в качестве главного тренера команды хозяев. На сайте ярославцев также нет информации о перестановках в тренерском штабе. В нижегородский клуб звезду «Локомотива» «сосватали» после слухов о возможной отставке действующего тренера нижегородцев Артема Горлова. К слову, после 20 тура «Пари Нижний Новгород» находится на 13 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 19 очков.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» присудили техническое поражение в матче с «Торпедо».