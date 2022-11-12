Михаил Галактионов уходит с поста тренера ФК «Пари НН». ФОТО: ФК "Пари НН"

Михаил Галактионов уходит с поста главного тренера футбольного клуба «Пари НН». Об этом он заявил во время послематчевой пресс-конференции после игры с ФК «Ахмат».

Напомним, накануне нижегородцы обыграли «Ахмат» со счетом 3:2 на домашнем поле. Это стало огромным подарком для всех болельщиков «Пари НН». И пока нижегородцы отмечали победу, Михаил Галактионов заявил о своем уходе.

- Сегодня я завершаю свою работу в «Нижнем Новгороде». Рад, что на победной ноте. Мы расстаемся и остаемся друзьями, - заявил тренер. - Я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру. Уверен, что в команде нет равнодушных. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков!

Также в своей прощальной речи наставник нижегородских футболистов поблагодарил весь город и свою команду.

- Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас, - отметил Михаил Галактионов.

В свою очередь генеральный директор ФК «Пари НН» Равиль Измайлов поблагодарил тренера за проделанную работу.

- Я думаю, клуб очень вырос с его приходом, благодаря его работе. Мы развиваемся в правильном направлении. Стратегия клуба – ставка на молодых. Причем это касается не только игроков, но и тренерского штаба, - заявил Равиль Измайлов.

Известно, что исполнять обязанности главного тренера «Пари НН» пока будет Антон Хазов.