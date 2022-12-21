Суд прекратил уголовное дело о нападении львицы на сотрудницу зоопарка в Балахне

Мужчине грозило до 1 года лишения свободы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Управляющего зоопарка «Маленькая страна» в городе Балахна Нижегородской области не будут судить за нападение львицы на сотрудницу. Как указано в документах Балахнинского городского суда, судебное производство было прекращено, так как стороны смогли урегулировать вопрос мирным путем.

Напомним, несчастный случай произошел в зоопарке 13 октября этого года. Сотрудница отправилась чистить клетку со львами и оказалась в опасности. Женщина подошла очень близко к тому помещению, куда животных заводили на время уборки. В этот момент львица открыла неисправную шиберную задвижку вольера, вцепилась в сотрудницу и попыталась утянуть ее к себе. Сотрудникам зоопарка удалось отбить пострадавшую. Женщина была доставлена в отделение реанимации Балахнинской районной больницы с тяжелейшими травмами и в состоянии сильнейшего травматического шока. Потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы пострадавшая осталась жива.

Через несколько дней после операции она пришла в себя. В отношении управляющего зоопарка, который допустил подобное, было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в нарушении требований охраны труда, которое привело к травмированию человека. Установлено, что мужчина в достаточной мере не следил за соблюдением трудовой дисциплины и техники безопасности, хоть это и является частью его работы.

- Он дал находящейся на стажировке администратору указание о проведении работ, не входящих в ее должностные обязанности - произвести уборку вольера львов, относящихся к опасным видам животных, уборку вольеров которых могут проводит только лица, закрепленные за данным видом животных. При этом обвиняемый достоверно знал о наличии неисправного шибера в вольере львов, который при фиксации не закрывался до конца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемый нисколько не отрицал свою вину. Следователи также установили, что это он отвечал за исправность той самой злополучной задвижки и должен был договориться со специалистами о ее ремонте. И все же, неисправность была проигнорирована.

По завершении расследования дело было передано в суд. По указанной статье подсудимому грозило до 1 года лишения свободы. Однако пострадавшая, по всей видимости, согласилась на мирное решение вопроса. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.