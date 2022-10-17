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Происшествия17 октября 2022 14:28

Пострадавшая от львицы сотрудница балахнинского зоопарка пришла в себя

Женщина перенесла операцию
Мария СОРОКИНА
Львица напала на женщину 13 октября.

Львица напала на женщину 13 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадавшая при нападении львицы сотрудница балахнинского зоопарка прооперирована и уже пришла в себя. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в Балахнинской ЦРБ.

- По состоянию на 17 октября женщина находится в сознании, она переведена в травматологическое отделение больницы. Медики проводят все необходимое лечение, - добавили в медучреждении.

Напомним, 13 октября женщина чистила вольер с хищниками и оказалась слишком близко к львице. Животное напало на нее. Пострадавшая чудом осталась жива и была доставлена в больницу.

Как рассказали в районной больнице, на момент поступления пострадавшая находилась в состоянии сильнейшего травматического шока, у нее была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы пострадавшая осталась жива.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.