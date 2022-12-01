Управляющий зоопарка в Балахне предстанет перед судом из-за нападения львицы на сотрудницу

Львица открыла неисправную задвижку и напала на женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управляющего зоопарка «Маленькая страна» в Балахне обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к травмированию человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, мужчина должен был следить за тем, чтобы его подчиненные соблюдали трудовую дисциплину, не нарушали технику безопасности. Однако вышло совсем наоборот.

- Он дал находящейся на стажировке администратору указание о проведении работ, не входящих в ее должностные обязанности - произвести уборку вольера львов, относящихся к опасным видам животных, уборку вольеров которых могут проводит только лица, закрепленные за данным видом животных. При этом обвиняемый достоверно знал о наличии неисправного шибера в вольере львов, который при фиксации не закрывался до конца, - рассказали в прокуратуре.

Иными словами, обвиняемый осознанно допустил проведение работ в опасных для жизни условиях. Результат этой ошибки многие прекрасно помнят — львица открыла шиберную задвижку вольера, напала на женщину и нанесла ей тяжелые травмы. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение больницы. Только благодаря грамотным действиям нижегородских медиков 35-летняя женщина осталась жива. Спустя несколько дней она пришла в себя.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что управляющий зоопарка признал свою вину. Как выяснилось, он должен был не только следить за своими сотрудниками, но и обеспечить устранение поломки. Проблема, очевидно, была проигнорирована, и это привело к несчастному случаю.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в Балахнинский районный суд для рассмотрения по существу.