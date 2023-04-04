«Они запомнят это надолго»: под Нижним Новгородом очевидцы чудом спасли провалившихся под лед девочек-спортсменок

Очевидцам удалось спасти девочек. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцев не раз предупреждали, что река вскрылась и выходить на лед смертельно опасно. Буквально на днях спасатели сообщали о том, что на Нижневолжской набережной в районе причала №8 мужчина упал в Волгу, а пару недель назад трое рыбаков провалились под лед в Воротынском районе. Двое из них погибли, а одного до сих пор ищут с привлечением водолазов. И вот еще один случай: на этот раз, две девочки провалились под лед на Горьковском водохранилище.

Отдыхавшая неподалеку нижегородка Мария* своими глазами видела, как две юные спортсменки вышли с территории тренировочной базы и отправились на лед, очевидно чтобы сделать эффектные фото. Лед был хрупкий, кругом проталины, девочки провалились под него моментально.

- Девочки провалились в том единственном месте, наверное, где глубоко. Мы спрыгнули с горы, кричали, свистели, звали на помощь. Девочкам нужно было плыть к берегу. Одна нас послушалась и быстро почувствовала дно. Вторая гребла в противоположном направлении и лёд обламывался. К счастью, на наши крики прибежал мужчина, который направлялся в сторону рыбаков. Он смог подойти к полынье с другой стороны, где лёд плотнее. Как только девочка смогла зацепиться за край, он вытащил ее за шкирку, - рассказала "КП-Нижний Новгород" очевидица произошедшего.

Женщина в этот момент снимала рыбаков, которые бесстрашно рыбачат совсем недалеко от проталин, инцидент с девочками случайно попал в кадр. Дальше, говорит, заниматься этим было уже некогда — надо было в срочном порядке спасать детей.

- Вытащили, спасли, одели в свою одежду и доставили на их турбазу к тренерам. Спасибо мужчине, который прибежал на громкий свист моей подруги-реаниматолога и вытащил буквально за шкирку вторую девочку. Первые слова спасённых сквозь громкий рёв ужаса были про их телефоны. Все рыбаки повернулись на наши крики, но ни один даже не приподнялся, - добавила женщина.

В комментариях нижегородцы заметили, что девочкам крупно повезло, ведь рядом оказались неравнодушные граждане, настоящие ангелы-хранители.

- Я была с подругами плюс замечательный мужчина, единственный, кто откликнулся. А девчонки на всю жизнь запомнят, это точно, - подытожила Мария.

*- имя изменено.