Три человека провалились под лед в Нижегородской области: двое утонули, один в реанимации

Два человека провалились под лед и утонули в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области провалились под лед и утонули два человека, еще одного удалось спасти. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла в селе Михайловское Воротынского района, где отдыхала компания приезжих из Твери. Люди вшестером вышли на тонкий лед, который не выдержал и треснул, в результате чего три человека оказались в воде. Двое утонули, еще один смог выжить – мужчина провел в воде больше часа, пока его не вытащили.

- Пострадавший срочно госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. В настоящий момент находится в реанимации, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас нахождение на льду - смертельно опасное занятие. В Нижегородской области в последние дни стояли плюсовые температуры и шли дожди, в связи с чем началось активное снеготаяние, в некоторых районах уже начался паводок и подтопило мосты. По данным МЧС, на Волге толщина льда составляет около 25-30 см, повсеместно встречаются промоины, поэтому выходить на реку опасно для жизни!

К сожалению, каждый год любители зимней рыбалки становятся жертвами собственного безрассудства. Так, в прошлом году уже в середине апреля двое рыбаков в Кстове провалились в полынью, но затем смогли выбраться на льдину, с которой их сняли сотрудники МЧС. За несколько дней до этого два рыбака погибли, провалившись под лед.