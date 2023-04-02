Мужчина упал в Волгу в Нижнем Новгороде

Водолазы провели поиски мужчины в Волге в Нижнем Новгороде 2 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водолазы провели поисковые работы в Волге в Нижнем Новгороде сегодня, 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– От полиции пришла заявка на проведение водолазных работ по поиску мужчины в районе причала №8, – отмечают в ведомстве.

Вместе с тем в социальной сети ВКонтакте очевидцы рассказывают, что мужчина находился на Нижневолжской набережной, а потом оказался в воде.

Сегодняшние спуски водолазов результатов не принесли. Завтра поиски мужчины в реке продолжатся.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области перевернулась лодка с тремя пассажирами, которые переправлялись через реку во время разлива.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен