«Продашь кому-то «Гучи Деда» - домой не уедешь!»:Тимати купил в свою коллекцию сразу две картины нижегородского пожарного

Реперу приглянулись "Гучи Дед" и "Завтрак" с желтым котом. Фото предоставил Илья Спиченков.

О творчестве художника-пожарного Ильи Спиченкова уже знают за пределами Нижегородской области. В этот раз нижегородец привез в Москву 25 своих работ, чтобы представить их на выставке-ярмарке Art Russia Fair. Оригинальный взгляд художника на действительность впечатлил многих посетителей. Среди покупателей его картин оказались звездные гости, включая рэпера Тимати. Последний приобрел у Ильи сразу две работы и предложил сотрудничество над новым проектом. Художник рассказал «КП-Нижний Новгород» о встрече со знаменитостью и своих ближайших проектах.

- Конечно я знал, что он коллекционирует образцы современного искусства. Это очень разносторонний и интересный человек. Есть у меня занятная история про ту картину, которую он купил. Гучи Дед — это он сам, он сделан по мотивам его творчества. Однажды я увидел колоритную серию его фотографий и решил по ее мотивам сделать что-то свое. Мне приснился сон, что Тимати приходит на эту самую выставку и говорит, что ему все не нравится и просит: «Убери, пожалуйста, эту работу». Я проснулся и подумал, что это точно нужно сделать! - признался Илья.

Нижегородец ничуть не удивился звездным посетителям своего павильона, ведь искусством интересуются абсолютно разные люди и это совершенно нормально. К слову, известный репер хоть и увидел себя на картине, сразу брать не стал.

- Впечатления от встречи остались хорошие. Я рад, что такие люди поддерживают российское современное искусство и мотивируют художников работать дальше, придумывать что-то новое и интересное. Ему понравились эти картины, я попросил на них расписаться и сказал, что теперь эти картины стоят еще больше. Спустя некоторое время он мне написал, что хочет забрать эти работы. В его сторис появилась такая фраза: «Продашь кому-то «Гучи Деда» - домой не уедешь!». Конечно же, это была шутка, - продолжил Спиченков.

На следующий день музыкант вернулся и купил сразу две картины. В пару к «Гучи Деду» ушел «Завтрак», изображающий желтого кота в полоску с золотой рыбкой в зубах.

- Помимо моей, он приобрел работу еще одного автора, который работает главным врачом в одной из больниц в Сочи. В общей сложности на этой выставке он приобрел работы трех авторов, - добавил собеседник.

В рамках встречи музыкант предложил нижегородцу принять участие в его новом проекте. Подробностями художник пока не делится, ссылаясь на то, что нужно хотя бы начать. Впереди у Ильи еще одна важная задача — заменить масштабное граффити на Окском съезде. И это при том, что свою творческую деятельность мужчина продолжает совмещать с работой пожарного.

Артист обсудил с художником вопросы сотрудничества. Фото предоставил Илья Спиченков.

- Огромная картина про службу в МЧС будет выполнена на старом месте, где была прошлая работа. Она, к сожалению, осыпалась. Будем делать все по-новому. Эскиз дорабатывается и некоторые элементы, возможно, будут пересекаться, но в основном это новая большая работа. Краски и материалы будут использованы те же самые, потому что они очень хорошие и это единственный материал, с которым можно работать. Все зависит от того, как подготовят стену, - подчеркнул он.

Это граффити появилось в 2020 году и было создано к 30-летию МЧС. С того времени из-за погодных условий часть стены осыпалась и изображение пришло в негодность.