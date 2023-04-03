Тимати купил картину у нижегородского художника-пожарного Ильи Спиченкова

Артист обсудил вопросы сотрудничества с нижегородским художником. Фото: Илья Спиченков в ВК.

Нижегородец Илья Спиченков принял участие в ежегодной выставке-ярмарке Art Russia Fair, которая проходила в Москве в период с 30 марта по 2 апреля. В столицу нижегородец привез более 20 своих работ. Картина под названием «Гучи Дед» привлекла внимание исполнителя Тимати. Изображенный Спиченковым экстравагантный мужчина своими чертами напоминает самого Тимати. Видимо поэтому музыкант решил приобрести картину в свою коллекцию.

- Иситория дня: несколько моих работ попали в коллекцию Тимати, чему я, несомненно, рад. Также мы обсудили дальнейшее сотрудничество, - написал художник на своей странице в соцсетях.

Во время беседы со знаменитым гостем Илья также сделал небольшой шарж Тимати. После встречи с нижегородским художником сам музыкант написал в соцсетях следующее:

- Удивительно, как за последние пять лет вырос уровень молодых художников по всей стране! Современное искусство — это моя особенная любовь.

Напомним, Илья Спиченков известен, как художник-пожарный из Дзержинска. Он является автором огромного мурала на Окском съезде, посвященного работе спасателей, а также множества запоминающихся артов на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска.