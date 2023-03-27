«За ночь к нему не подошел ни один врач»: стали известны обстоятельства гибели 2-летнего мальчика в больнице Нижнего Новгорода

Мальчику не смогли поставить правильный диагноз в двух больницах города. Фото: Иван Макеев

В Нижнем Новгороде безутешные родители винят врачей в гибели своего двухлетнего сына. По мнению супругов, медицинская помощь в городской больнице №1 была оказана некачественно — ребенку не провели необходимого обследования и отправили домой с подозрением на ротавирус. Дальше события развивались по худшему из возможных сценариев. Мальчику становилось все хуже и вновь вызванная скорая отправила ребенка уже в инфекционную больницу №8, где тоже ничем не смогли помочь. Раздавленные горем муж и жена намерены добиваться в суде справедливого решения в отношении медиков, причастных к этой истории. Юрист по семейным вопросам Юлия Васильева, которая защищает интересы супругов, рассказала «КП-Нижний Новгород» подробности этого трагического случая.

- Ребенку 4 марта около 5 утра стало плохо, - рассказывает Юлия, Он разбудил родителей, сказал — хочет в туалет, но не может сходить. Мама проснулась, дала ребенку куриный бульон. Спустя час, как он поел бульон, ребенка начало рвать.

Стоит отметить, что мама не знала, какие проблемы могут быть у сына со здоровьем. При патронаже на первом году жизни мальчик проходил полное обследование, но никакое УЗИ не выявило патологий кишечника. Между попытками сходить в туалет и последовавшей рвотой прошло достаточно времени, однако увидев происходящее, мама незамедлительно вызвала скорую помощь.

- Фельдшер скорой помощи — первый и единственный человек, который точно определил, что не в порядке, продолжила собеседница, - он сразу по симптомам сказал, что это связано с кишечником. Повез в первую городскую больницу в отделение хирургии. Там с глубоким цинизмом провели глубокую пальпацию и ничего более. У ребенка не взяли вообще никаких анализов. Ни кровь, ни мочу, ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ — абсолютно ничего. В отделении хирургии ему поставили капельницу и он сходил в туалет с кровью. Мама сказала, что у ребенка кровь в стуле. Ей ответили, что это трещины, он до этого пытался сходить в туалет и тужился, и вот поэтому все так. Отправили домой со словами «У вас ротавирус, вам тут нечего делать, до свидания».

Мама не писала отказ от госпитализации ребенка, их в буквальном смысле развернули домой. Логика в таких ситуациях обычно простая — подобные вещи лечатся в инфекционной больнице, либо на дому. В больнице, куда в числе прочих, свозят новорожденных с желтухой, никак не могли допустить распространение вируса. Таким образом, семья вернулась домой, где мальчику становилось все хуже и хуже.

- Мама вечером вызвала скорую и около 21-22 часов его привезли в инфекционную больницу. Там его госпитализировали. За всю ночь к нему не подошел ни один врач несмотря на то что мама постоянно говорила, обращала внимание на то, что он уже такого синюшного цвета, говорила: «Помогите, пожалуйста! Спасите! Дайте какую-то помощь», - добавила юрист.

У ребенка стала подниматься температура выше 38,5. Ему дали свечу, оказывающую жаропонижающее действие. На этом, по словам Юлии, все лечение закончилось.

- Что примечательно, у мамы при госпитализации кровь взяли, а у ребенка — нет, - продолжает Юлия, - сказали, что анализы будут брать в понедельник. 5 марта утром ему становилось все хуже и хуже. Мама бегала к медсестрам, к врачам, все говорят — это нормальное состояние, хотя у ребенка обезвоживание и это понятно. В итоге ему никто капельниц никаких не ставил, она его поила всю ночь водичкой, потому что ему пить хотелось. Он пил, его рвало — такая ситуация была всю ночь. В 8 утра он у нее на руках обмяк, она побежала на пост, истошно орала. У мамы вырывают его из рук и везут в реанимацию. Исходя из справки, время смерти 9:49. В 10 утра ей сообщили, что ребенка к жизни вернуть не получилось.

То что было у мальчика, в народе называют заворот кишок. Иными словами, образовался перегиб какого-то участка кишечника, что приводит к непроходимости, а затем и к некрозу. В случае умершего мальчика этот перегиб был сопряжен с редким диагнозом — дивертикулом Меккеля. Юлия знает о результатах вскрытия и с ее слов, причиной смерти стал не сам этот отросток, а то, что произошло в кишечнике вследствие перегиба. Но именно на редком диагнозе и позднем обращении сейчас и будут настаивать врачи, оправдывая свои действия.

- Врачи могут говорить, что это такое редкое заболевание и шансов не было. Это не правда. Шансы были! Что значит у ребенка на входе не было больного живота?! Меня больше всего это разозлило. Он должен был сказать: «У меня опоясывающая боль»? Ему два с половиной года!

Куда еще раньше обратиться надо было? За месяц до случившегося? - возмущается собеседница.

По словам Юлии, у нее на руках уже имеется постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ. Информацию о возбуждении уголовного дела «Комсомолке» не подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР, напомнив, что сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

- Для нас ключевое, что мы добились возбуждения уголовного дела. И тут нельзя говорить, что это было неоказание медицинской помощи. Оно все же было ненадлежащим. Мы говорим здесь про причинение смерти по неосторожности. Медицинская помощь не была надлежащим образом оказана ни в одном ни в другом лечебном учреждении. Сейчас будет проведен комплекс следственных мер. Будут проведены следственные действия. Следователь уже допрашивает родителей в качестве потерпевших. Потом будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, где будет поставлен ряд вопросов после чего будет решаться вопрос о направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, - добавила юрист.

По ее словам, расследование этой истории затянется, как минимум, на год. А дальше при благоприятном для пострадавшей стороны развитии событий уголовное дело будет передано в суд.

- Мы готовы к разным исходам, будем биться за направление в суд потому что я считаю, доказательств достаточно. Если вдруг что-то пойдет не так, мы будем выходить с гражданским иском в суд о взыскании компенсации морального вреда. Исходя из практики, размер компенсации может составить 1-3 млн рублей. Будем требовать отстранения врачей от своих должностей, - подытожила собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Его кололи и кололи»:

Стали известны подробности гибели шестимесячного малыша в нижегородской больнице (подробности)