Уголовное дело возбуждено из-за гибели двухлетнего ребенка в больнице Нижнего Новгорода

Автомобиль реанимации на улице города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двухлетнего ребенка в детской больнице №1 Приокского района Нижнего Новгорода. Родители погибшего мальчика винят врачей в халатности и намерены обращаться в суд. Об этом сообщается в сюжете «Кстати».

Эта история произошла в начале марта. Одним утром ребенок стал жаловаться на боли в животе и родители решили вызвать скорую. Мальчика увезли в хирургическое отделение. Исходя из симптомов, врач решил, что это ротавирус и поставил мальчику противорвотный укол, сделал клизму.

– Не смотря на то, что мама делала акцент на том, что у ребёнка стул с кровью, ни один врач не предложил сделать УЗИ, – рассказала адвокат семьи погибшего Юлия Васильева.

В результате мальчика отправили лечиться домой, не став брать у него никаких анализов. Дома ребёнку стало хуже и на карете скорой помощи его вновь отправили в больницу, где положили в палату. Однако лучше мальчику не становилось, в какой-то момент он стал отключаться и только тогда его забрали в реанимацию.

Помочь ребёнку медики не смогли, он погиб. Вскрытие показало, что у него были некроз кишечника, перекручивание тонкой кишки и дивертикул Меккеля, а никакой не ротовирус. Врачи своей ошибки не признают и говорят, что были бессильны, так как скручивание кишки произошло молниеносно.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку.

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