«Его кололи и кололи»: Стали известны подробности гибели шестимесячного малыша в нижегородской больнице

6-месячный мальчик скончался в больнице города Павлово Фото: предоставлено семьей погибшего

Огромное горе произошло в семье из Павлова Нижегородской области – здесь прямо в больнице умер шестимесячный малыш. Как уверяют медики, Богдан болел с конца июня. Однако у семьи совсем другая версия событий. «Комсомолка» встретилась с матерью и выяснила, что стало причиной трагедии.

В комнате стоит пустая детская кроватка, она все 40 дней будет напоминать о случившемся.

в этой кроватке раньше спал Богдан

При виде детских вещей мать малыша Любовь отворачивается от боли.

- Хоть сейчас говорят, что он болел две недели, он не болел! –уверяет женщина, - У меня есть фотография от третьего числа в месте с ним, он там абсолютно здоров.

3 июля малыш с семьей на прогулке. Фото: предоставлено семьей погибшего

- Даже когда у меня умер ребенок они не вызвали полицию, - продолжила Любовь с сожалением, - полиция об этом узнала только от меня в понедельник 12-го и тоже не понимает, почему им не было сообщено раньше.В голосе женщины осталась только скорбь, больше ничего. За эти несколько кошмарных дней она выплеснула столько эмоций, что кажется совсем опустошенной. Кто бы ни был виноват – Богдана уже не вернуть.

«Скорая ехала 45 минут, я вызвала такси»

В день, когда Богдану вызвали участкового врача, по заверениям мамы, он впервые почувствовал недомогание. Болезнь выдавали слабость и растущие показания на градуснике - сначала 37,1, потом 37,7.

-Я не стала заниматься самолечением и вызвала нашего детского педиатра. Она пришла днем, где-то в начале первого и сказала вызвать скорую. Скорая ехала к нам 45 минут. Я не выдержала и вызвала такси, чтобы хоть как-то доехать в больницу и нас посмотрели, - рассказала Любовь.

По словам женщины, даже такси приехало раньше реанимобиля, но из двух машин она все же выбрала ту, в которой было необходимое оборудование, на случай если крохе станет хуже. Реанимобиль доставил их в павловскую клинику «Айболит», где ребенку оказывали дальнейшую помощь.

«Говорят, реанимобиля нет, а во дворе машина скорой стоит»

В больнице, рассказывает Любовь, врачи сразу приступили к активным действиям, будто по одному внешнему виду поняли, что счет идет на часы.

- Нас завели в палату интенсивной терапии, а его забрали в процедурный кабинет. Там большое окно стеклянное, через которое я за всем этим наблюдала. У него стоял катетер в голове – его очень долгое время кололи, катетер в руке. Ребенок весь вообще был обколотый. Они его кололи и кололи. Где-то через час примерно ко мне пришел врач и сказал: «Вам нужно срочно в реанимацию ехать. У вас подозрение на менингит.

последние дни Богдана в больнице выглядели так. Фото предоставлено семьей погибшего

В шоковом состоянии и ничего не понимая, женщина спустилась вниз и попросила отвезти их с сыном в Нижний Новгород.

- Однако фельдшер со скорой помощи сразу заявила, что они его не довезут, потому что машина плохая и лучше вызвать другую. На что врач сказала, что в Нижний и не надо везти, достаточно в больницу на улице 8 марта. На улице в тот момент уже стояла обычная белая машина скорой помощи, - продолжила Любовь.

«Лучше уезжайте, здесь нет детских врачей»

В тот же день Богдана и его маму привезли в районную больницу для взрослых и поместили в палату реанимации. Из-за обилия событий кажется, что прошли целые сутки, но на самом деле -всего несколько часов. Здесь мальчику делали капельницы буквально каждые 40 минут. Во всяком случае, так запомнила Любовь. Вечером состояние ребенка стабилизировалось.

- Незадолго до этого ко мне подошла медсестра и сказала, что ребенку стало лучше, да и дышит сам, дыхание хорошее. Но все равно у него был этот аппарат, поддерживающий дыхание. Она мне сказала: «Проситесь в Нижний, здесь больница для взрослых, здесь нет ни аппаратов для детей, ни врачей детских. Ребенка сейчас везти можно», - уточнила женщина.

Услышав эти слова, Любовь снова стала добиваться возможности уехать в областной центр. И машину вроде бы нашли, и ребенок был в сознании, даже иногда капризничал. Мать постепенно стала успокаиваться.

- В начале одиннадцатого приехал какой-то врач-инфекционист из Нижнего, - вспоминает Любовь, - Он на него посмотрел, задал несколько вопросов. Больше я этого врача не видела. Позднее мне сообщили, что машину не нашли и придется ждать до завтра.

В региональном Минздраве рассказали иную версию происходившего в тот вечер: «какой-то врач» на самом деле оказался специалистом Нижегородской областной детской клинической больницы, которого специально доставили в Павлово для оказания помощи маленькому Богдаше, потому что тот мог не перенести дорогу.

- Медицинские специалисты провели комплекс мероприятий и сделали все возможное для спасения жизни ребенка, - добавили в Министерстве.

«У меня ребенок не дышит!»

Бессонную ночь сменило напряженное утро. Никто, конечно, не был готов, но все прекрасно понимали, что произойти может самое страшное. В 7 утра Любовь встала с кровати, снова проверила сына и пошла умыться.

- Я умылась, села к нему, мне не понравилось его дыхание. И тут он прекращает дышать. Я говорю врачам: «У меня ребенок не дышит!», на что они встали вокруг него и стоят смотрят, не понимают, что делать. Потом меня выгоняют из реанимации, я стою в коридоре и жду, когда нас отвезут в Нижний Новгород. Ребенка я увидела где-то в час дня. Он был уже мертвый, запеленованный в пеленку.

«Отдали в картонной коробке, перемотанной скотчем»

- Ребенка мне выдали 8 июля у «Айболита» в картонной коробке, перемотанной скотчем, - рассказывает мать, -Достали из багажника обычной машины, не медицинской. Они не давали мне его даже просто одеть! Позволили только после того, как я придралась к написанному в заключении о смерти. По факту он умер во взрослой больнице, а в заключении написано, что в детской. Я начала врача этим вопросом доставать - почему вы пишете так? Пишите фактический адрес смерти, а не какой вам хочется! Только тогда нам выделили какой-то кабинет. Нечего было, наверное, ответить.

Эти слова подтверждает и сестра Любови Екатерина, которая в тот день тоже была там. По ее словам, коробку пришлось вскрывать самим. Внутри лежал малыш, весь с ног до головы исколотый капельницами.

Еще более шокирующие слова звучат из уст самой матери:

- Они мне теперь говорят, что все это время был в коме. Как я понимаю, якобы, с того момента, как его привезли в «Айболит». Не думаю, что человек в коме будет на что-то реагировать. Он общался со мной, шевелил ручками и ножками, издавал звуки.

- По данным, полученным от руководства Павловской ЦРБ, известно, что ребенок был доставлен в Павловскую ЦРБ 6 июля, в крайне тяжелом состоянии. В этот же день ему были проведены неотложные реанимационные мероприятия, - парировали в Минздраве. Про кому в ответе не сказано ни слова.

Из последнего разговора с медиками женщина сделала вывод, что поначалу ребенка лечили, не зная точного диагноза. УЗИ, по ее мнению, было сделано позже, чем первые капельницы. Кстати, официальная причина смерти малыша совсем не менингит, а синдром Рейе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи намерены провести судмедэкспертизу.

В Минздраве инициировали свою служебную проверку.

-В ходе проверки будет выяснено в том числе, как проходила беременность, роды, наблюдение за новорожденным. Были ли врожденные заболевания, которые могли стать причиной резкого ухудшения состояния ребенка, - добавили в ведомстве.

Редакция «Комсомольской Правды», в свою очередь, выражает искренние соболезнования семье Богдана.