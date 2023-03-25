Административное здание загорелось на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 25 марта вспыхнул пожар в административном здании на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада.

- Сообщение о пожаре в административном здании поступило около девяти часов утра, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В 9:32 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. А спустя еще полчаса огонь удалось потушить полностью.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако помещение и имущество внутри выгорело. Причина произошедшего сейчас устанавливается.

Помещение и имущество внутри выгорело. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что серьезный пожар произошел около площади Сенной – там сгорели два дома. Дымом заволокло все ближайшие дороги, из-за чего здесь образовались автомобильные заторы. При пожаре всего своего имущества и вещей лишился известный нижегородский фотограф.