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Происшествия22 марта 2023 19:21

Два частных дома горели в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде вечером 22 марта

Дымом заволокло ближайшие дороги, что привело к заторам в вечерний час пик
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два дома горели в районе Сенной.

Два дома горели в районе Сенной.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел минувшим вечером в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде. Дымом заволокло все ближайшие дороги, из-за чего здесь образовались автомобильные заторы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, горел частный дом на Печерском съезде – сообщение о возгорании поступило в среду в 19:30. В тушении пожара принимали участие 38 человек и 12 единиц техники. Больше часа потребовалась огнеборцам, чтобы локализовать огонь, еще через 20 минут была объявлена ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, площадь пожара составила 250 квадратных метра – огонь устанавливается.

ЧППроисшествия: ЧП