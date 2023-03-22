Два частных дома горели в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде вечером 22 марта

Два дома горели в районе Сенной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел минувшим вечером в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде. Дымом заволокло все ближайшие дороги, из-за чего здесь образовались автомобильные заторы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, горел частный дом на Печерском съезде – сообщение о возгорании поступило в среду в 19:30. В тушении пожара принимали участие 38 человек и 12 единиц техники. Больше часа потребовалась огнеборцам, чтобы локализовать огонь, еще через 20 минут была объявлена ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, площадь пожара составила 250 квадратных метра – огонь устанавливается.