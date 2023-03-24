Сгорели и вещи, и документы, и оборудование: Семья известного фотографа лишилась всего после пожара на площади Сенной в Нижнем Новгороде

В районе площади Сенной сгорело два дома 22 марта. Фото: Максим Бурчак.

Двое суток назад в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде произошёл крупный пожар – между строительной площадкой новой станции метро и ночным клубом вспыхнули два частных дома. Чудом люди остались живы, но дома со всеми пожитками сгорели дотла. Огнём была уничтожена территория в 250 квадратных метров. Теперь семьи, проживавшие в уничтоженных домах на Печерском съезде, нуждаются в любых средствах к существованию.

Погорельцам нужна помощь. Фото: Максим Бурчак.

Максим Бурчак вместе с женой и семилетним сыном переехали в Нижний Новгород из Ярославля примерно полтора года назад. Обустроились на новом месте, завели друзей и нашли хорошую работу. Казалось, только-только дела у семьи пошли в гору, но жизнь решила внести свои коррективы. Съемный дом сгорел, а вместе с ним мебель, одежда, техника и даже рабочее оборудование.

От фотоаппаратов ничего не осталось. Фото: Максим Бурчак.

– Первым загорелся соседский дом, там замкнуло проводку. Соседи были на месте, вызвали пожарных, но итог вы уже итак знаете, – рассказал «Комсомолке» Максим Бурчак. – Я фотограф, получил соцконтракт, закупился фотооборудованием, только начал ставить на ноги семью и вдруг такая плачевная ситуация сложилась.

Пожар начался в соседнем доме. Фото: Максим Бурчак.

От дома, который снимала семья, не осталось практически ничего, лишь чёрные обугленные стены и пол, а вместо вещей повсюду труха и пепел. Двое суток глава семьи не может ни спать, ни есть – все его мысли заняты тем, как восстановить утерянные документы и где найти аппаратуру для съемок. Надо же на что-то жить.

Сгоревший объектив. Фото: Максим Бурчак.

На следующий день после пожара мужчина попытался отыскать на пепелище хоть какие-то уцелевшие вещи, но всё было тщетно. В сгоревший тазик ему удалось собрать обугленный фотоаппарат, расплавившийся объектив и остатки от штатива.

– Работать не на чем. Все наличные деньги, которые копил на дополнительный фотоаппарат для свадеб, тоже сгорели. Ничего не осталось. Мы в ужасе и отчаянии, пока даже не знаем, что и делать, – поделился фотограф. – К счастью, квартиру нам предложили пожить.

Дом сгорел. Фото: Максим Бурчак.

Мир, конечно же, оказался не без добрых людей – семейству многие бросились помогать: кто денежку переведет, кто вещи предложит. Сейчас необходимую одежду и обувь для семьи собрали, однако чтобы вернуться к прежней жизни понадобится много времени.

– Мы были бы благодарны любой помощи: хоть десять рублей, хоть сто, хоть тысяча. Без разницы. Я бы потом это всё сложил и купил себе объектив, например, чтобы содержать семью, – объяснил Максим Бурчак.

Остатки оборудования в сгоревшем тазике. Фото: Максим Бурчак.

В настоящее время мужчина ищет людей, которые могли бы одолжить ему фотоаппарат Nikon полный кадр, любые объективы для съёмок, зарядные устройства, вспышку, штатив, компьютер.

– Не знаю к кому обратиться, может, у кого лежит без дела? Я бы взял в долг или даже не знаю как… Любая помощь важна, – подытожил Максим Бурчак.

КОНКРЕТНО:

Помочь погорельцам можно, перечислив любую сумму на счет семьи:

– по номеру телефона +79992338656 (Сбербанк);

– используя реквизиты 2202 2010 6976 3205 (Максим Александрович Бурчак).

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