Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Инцидент произошел в поселке Неклюдово Борского района 24 марта. Жильцы одного из домов почувствовали себя плохо – как выяснилось, причиной тому был угарный газ. Трое взрослых и девятилетняя девочка были доставлены в больницу.

- Взрослые госпитализированы в терапевтическое отделение, ребенок – в педиатрическое отделение Борской ЦРБ. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, - пояснил Мелик-Гусейнов.

К сожалению, в последнее время подобные случаи в Нижегородской области не редкость. Так, буквально два дня назад в Кстовском районе газом отравилась 35-летняя женщина и двое детей, а около месяца назад в Нижнем Новгороде целая семья насмерть отравилась угарным газом, выжил лишь трехмесячный малыш. Почувствовав себя плохо, люди вызвали «скорую», но открыть дверь уже не смогли. Когда ее взломали спустя продолжительное время, все, кроме младенца, были уже мертвы.

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