35-летняя женщина и двое детей отравились угарным газом в Кстовском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кстовском районе семья из трех человек отравилась угарным газом. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Несчастный случай произошел 21 марта в многоквартирном доме в поселке Селекционной станции. Пострадали 35-летняя женщина и двое детей – девочки 5 и 15 лет.

Специалисты-медики установили, что у всех пострадавших есть признаки отравления угарным газом. Сейчас все они находятся в Кстовской ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде целая семья насмерть отравилась угарным газом, выжил лишь трехмесячный малыш. Почувствовав себя плохо, люди вызвали «скорую», но открыть дверь уже не смогли. Когда ее взломали спустя продолжительное время, все, кроме младенца, были уже мертвы.

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Накануне праздников в Нижнем Новгороде произошла страшная трагедия — целая семья отравилась угарным газом в своей квартире. В живых остались только четырехмесячный малыш, который сейчас находится в больнице, и старшая дочь главы семейства от другого брака - она проживает у бабушки (подробности).