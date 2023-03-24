Уличенный в коррупции экс-глава Богородского района Сочнев получил условный срок

Александра Сочнева задержали прямо на рабочем месте. Фото: Дмитрий Кузнецов

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему главе Богородского муниципального округа Александру Сочневу, уличенному в коррупции. Его судили по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, Александра Сочнева задержали утром 15 августа прямо на рабочем месте в администрации. Следствие установило, что Сочнев, будучи главой района, подписал документы, на основании которых три участка сельхозназначения были проданы коммерческой фирме.

- В результате его противоправных действий муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 860 тысяч рублей, - рассказали в Следкоме.

Свою вину Сочнев признал полностью, во время расследования уголовного дела он находился под домашним арестом. С занимаемой должности, разумеется, чиновник был уволен.

Расследование уголовного дела длилось несколько месяцев, и вот наконец суд вынес ему приговор – 3 года 9 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, в конце июля 2022 года по подозрению в крупной взятке был задержан Константин Пурихов, руководивший Богородским районом более 30 лет. Его поместили в СИЗО, где через три дня он внезапно скончался.