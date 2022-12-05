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Происшествия5 декабря 2022 8:23

Взрыв газа произошел в пятиэтажке под Нижним Новгородом: Из здания эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заволжье 5 декабря
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заволжье 5 декабря.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заволжье 5 декабря.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 5 декабря началось с ЧП в городе Заволжье Нижегородской области – здесь произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, после чего начался пожар. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

- Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в городе Заволжье поступило в 10:10 5 декабря. Пожар произошел в доме № 45 по проспекту Дзержинского. На место происшествия сразу же выехали экстренные службы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Из здания были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, ранее мы писали о похожей истории в самом Нижнем Новгороде - 2 октября 2021 года взрыв газа прогремел в квартире на девятом этаже в многоэтажке на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Тогда в результате происшествия пострадали два человека, эвакуировано сто.

ЧППроисшествия: ЧП