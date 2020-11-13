В Нижнем Новгороде мужчина обстрелял экипаж скорой помощи. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Конфликт с медиками в Приокском районе Нижнего Новгорода закончился стрельбой. К счастью, на помощь врачам вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.

- Утром 12 ноября поступило сообщение, что на улице Вятской на медицинских работников было совершено нападение, - сообщили в Росгвардии. – У нападавшего было оружие. На место происшествия сразу же были направлены две группы задержания.

Уже через 4 минуты росгвардейцы были на месте. Как оказалось, медики приехали в этот дом на вызов к больной женщине. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. Такой поворот событий не входил в планы ее пьяного сына – он продолжал настаивать, чтобы врачи забрали ее в больницу. Вскоре он перешел от слов к делу.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области

- Спор закончился тем, что мужчина схватил травматический пистолет и принялся стрелять, - рассказали в Росгвардии. – К счастью, он попал в потолок. Однако перепуганные врачи скорой помощи вынуждены были бежать на улицу прямо без верхней одежды.

Когда на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, они сразу перекрыли все пути отхода: заблокировали лестничные проемы, перекрыли выходы из подъезда. После этого начались переговоры с матерью стрелявшего, так как сам пьяный мужчина на контакт не шел.

- Спустя некоторое время женщина все же открыла дверь и впустила сотрудников полиции в квартиру, - рассказали в ведомстве. – Первым в комнату к стрелявшему вошел майор Евгений Шарынин. Сам нападавший в этот момент сидел рядом с открытой сумкой, в которой лежал пистолет. Увидев полицейских, он пытался оказать сопротивление, но сразу же был задержан.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Тем временем нижегородские следователи уже начали доследственную проверку по факту нападения на медиков. По ее итогам будет принято процессуальное решение.