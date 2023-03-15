Опубликованы фото с места строительства ледовой арены в Нижнем Новгороде

На уровне цоколя уже завершили устройство лестниц и лифтовых шахт ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области

На стройплощадке ледовой арены Нижнего Новгорода приступили к заливке плит перекрытий между цокольным и первым этажами. На данный момент на уровне цоколя уже завершили устройство лестниц и лифтовых шахт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Корпорацию развития региона.

На объекте ведутся работы по монтажу ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области

На объекте ведутся работы по монтажу. Смонтировано 1 445 тонн металлоконструкций – колонн и балок. Еще 450 тонн поставлено для монтажа. По графику генподрядчика, эти работы планируют завершить осенью 2023 года.

В строительстве ледовой арены задействовано свыше 480 человек, используется также 25 единиц техники. Работы проходят согласно графику.

Работы проходят согласно графику ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области

Напомним, в феврале этого года была завершена заливка фундаментной плиты Ледового дворца на Стрелке.

Ранее мы сообщали, что Ледовый дворец будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Завершить работы планируют в 2024 году.

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