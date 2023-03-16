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Происшествия16 марта 2023 8:20

«Сено сгнило, вместо воды - лед»: волонтеры сообщили о лошадином гетто под Нижним Новгородом

Зоозащитники вновь сообщают о жестоком обращении с лошадьми в Володарском районе
Мария СОРОКИНА
Лошади всю зиму провели в загоне и голодали

Лошади всю зиму провели в загоне и голодали

Фото: принтскрин видео.

Филиал лошадиной тюрьмы продолжает действовать в Володарском районе Нижегородской области. 14 марта волонтеры приехали по уже знакомому адресу в поселке Красная Горка и застали там животных без еды и воды. Лошадь Алиса и пони Жорик содержались в загоне без крыши, наспех сколоченном из досок и старых дверей. Внутри для них нет ни еды, ни воды. Животные безумствуют от голода и жажды, но хозяйки поблизости нет.

Кормить животных можно только через окошко.

Кормить животных можно только через окошко.

Фото: принтскрин видео.

Через имеющийся проем животным подали воду, и они набросились на нее так, будто не пили больше суток. Обе лошади стали жадно пить из одного ведра, заглатывая воду вместе со льдом.

Лошади набросились на воду со льдом.

Лошади набросились на воду со льдом.

Фото: принтскрин видео.

Осматривая территорию, волонтеры пришли к выводу, что всю зиму лошадей не то что не выгуливали, но даже не выводили во двор. Дверь загона намертво примерзла, а вокруг сохранились еще не растаявшие сугробы.

- Вот так помогать этой женщине, которая просила о помощи. Это то самое сено, которое ей привезли летом, и теперь оно сгнило здесь. Так тут все и лежит с тех пор, - заметил зоозащитник Андрей при осмотре территории.

Привезенное волонтерами сено сгнило.

Привезенное волонтерами сено сгнило.

Фото: принтскрин видео.

В другом загоне, опять же, без подогрева в тесноте содержатся свиньи. Животные выглядят грязными и брошенными, будто уже несколько дней предоставлены сами себе. Вокруг растерзанный пенопласт, которым они, вероятно, питались последние дни.

Голодные свиньи начали есть пенопласт.

Голодные свиньи начали есть пенопласт.

Фото: принтскрин видео.

Присутствующие были в крайней степени возмущены увиденным, но изъять животных без законных оснований не представляется возможным - они являются собственностью женщины.

Напомним, скандал вокруг лошадиного гетто Екатерины Ш. не утихает уже несколько лет. Впервые о нем узнали в 2020 году. Женщина спасла животных от бойни, но содержала их в таких условиях, что кровь стынет в жилах. В зиму лошади находились в небольших неотапливаемых загонах и питались промерзшими гнилыми овощами.

Лошади содержались в тесных неотапливаемых помещениях.

Лошади содержались в тесных неотапливаемых помещениях.

Фото: принтскрин видео.

По некоторой информации, на ослабленных животных даже пытались заработать — катали на них детей и взрослых в одном из парков Дзержинска. Как результат, одна из лошадей скончалась. В отношении хозяйки возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», но тогда она отделалась условным сроком. По указанному адресу зачастили полицейские, ветеринары, зоозащитники и журналисты. Уличенная в ненадлежащем уходе за животными нижегородка поспешила сменить место дислокации и переехала в Володарский район, где раньше снимала жилье. Волонтеры нашли ее и там — летом 2022 года поступила жалоба от знакомой Екатерины, которая добровольно оказывала посильную помощь с содержанием лошадей. В один из визитов из заброшенного жилища ведрами выносили куриные трупы, а еще нашли там мертвого гуся. Состояние лошади Весты прибывший ветеринар оценил как неудовлетворительное, а буквально через несколько дней истощенная кобыла скончалась. Волонтеры не раз обращались в правоохранительные органы с целью привлечь Екатерину к уголовной ответственности за ненадлежащее содержание животных. После второго эпизода с гибелью лошади условный срок мог быть заменен на реальный, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

- В 2022 году в органы внутренних дел поступило четыре сообщения от граждан с жалобами на ненадлежащие условия содержания животных указанной гражданкой. По всем обращениям проведены проверки и вынесены постановления об отказе возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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