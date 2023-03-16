«Сено сгнило, вместо воды - лед»: волонтеры сообщили о лошадином гетто под Нижним Новгородом

Лошади всю зиму провели в загоне и голодали Фото: принтскрин видео.

Филиал лошадиной тюрьмы продолжает действовать в Володарском районе Нижегородской области. 14 марта волонтеры приехали по уже знакомому адресу в поселке Красная Горка и застали там животных без еды и воды. Лошадь Алиса и пони Жорик содержались в загоне без крыши, наспех сколоченном из досок и старых дверей. Внутри для них нет ни еды, ни воды. Животные безумствуют от голода и жажды, но хозяйки поблизости нет.

Кормить животных можно только через окошко. Фото: принтскрин видео.

Через имеющийся проем животным подали воду, и они набросились на нее так, будто не пили больше суток. Обе лошади стали жадно пить из одного ведра, заглатывая воду вместе со льдом.

Лошади набросились на воду со льдом. Фото: принтскрин видео.

Осматривая территорию, волонтеры пришли к выводу, что всю зиму лошадей не то что не выгуливали, но даже не выводили во двор. Дверь загона намертво примерзла, а вокруг сохранились еще не растаявшие сугробы.

- Вот так помогать этой женщине, которая просила о помощи. Это то самое сено, которое ей привезли летом, и теперь оно сгнило здесь. Так тут все и лежит с тех пор, - заметил зоозащитник Андрей при осмотре территории.

Привезенное волонтерами сено сгнило. Фото: принтскрин видео.

В другом загоне, опять же, без подогрева в тесноте содержатся свиньи. Животные выглядят грязными и брошенными, будто уже несколько дней предоставлены сами себе. Вокруг растерзанный пенопласт, которым они, вероятно, питались последние дни.

Голодные свиньи начали есть пенопласт. Фото: принтскрин видео.

Присутствующие были в крайней степени возмущены увиденным, но изъять животных без законных оснований не представляется возможным - они являются собственностью женщины.

Напомним, скандал вокруг лошадиного гетто Екатерины Ш. не утихает уже несколько лет. Впервые о нем узнали в 2020 году. Женщина спасла животных от бойни, но содержала их в таких условиях, что кровь стынет в жилах. В зиму лошади находились в небольших неотапливаемых загонах и питались промерзшими гнилыми овощами.

Лошади содержались в тесных неотапливаемых помещениях. Фото: принтскрин видео.

По некоторой информации, на ослабленных животных даже пытались заработать — катали на них детей и взрослых в одном из парков Дзержинска. Как результат, одна из лошадей скончалась. В отношении хозяйки возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», но тогда она отделалась условным сроком. По указанному адресу зачастили полицейские, ветеринары, зоозащитники и журналисты. Уличенная в ненадлежащем уходе за животными нижегородка поспешила сменить место дислокации и переехала в Володарский район, где раньше снимала жилье. Волонтеры нашли ее и там — летом 2022 года поступила жалоба от знакомой Екатерины, которая добровольно оказывала посильную помощь с содержанием лошадей. В один из визитов из заброшенного жилища ведрами выносили куриные трупы, а еще нашли там мертвого гуся. Состояние лошади Весты прибывший ветеринар оценил как неудовлетворительное, а буквально через несколько дней истощенная кобыла скончалась. Волонтеры не раз обращались в правоохранительные органы с целью привлечь Екатерину к уголовной ответственности за ненадлежащее содержание животных. После второго эпизода с гибелью лошади условный срок мог быть заменен на реальный, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

- В 2022 году в органы внутренних дел поступило четыре сообщения от граждан с жалобами на ненадлежащие условия содержания животных указанной гражданкой. По всем обращениям проведены проверки и вынесены постановления об отказе возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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