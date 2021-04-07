Создательницу «лошадиного концлагеря» начали судить в Нижегородской области

В Нижегородской области начался суд над создательницей "лошадиного гетто" Фото: СОЦСЕТИ

В городе Дзержинске Нижегородской области начался суд над местной жительницей Екатериной Шуваловой, устроившей «лошадиный концлагерь». Напомним, об этом деле стало известно в феврале 2020 года, когда волонтеры обнаружили горе-конюшню в промзоне Дзержинска.

Шувалова содержала лошадей в жутких условиях – в насквозь продуваемой, заваленной мусором и навозом конюшне, с дырявой кровлей. Кормила – гнилыми и промерзшими овощами и шелухой овса. И при этом не гнушалась зарабатывать на едва живых лошадях – заставляла их катать детей и взрослых на праздниках и по выходным.

А когда лошадиное гетто наконец обнаружили, хозяйка просто увела двух лошадей и пони в лес, где оставила, несмотря на зимнюю погоду. Пока их искали – нашли двух других, уже мертвых.

И вот, спустя больше года, следствие по делу закончилось и начались судебные заседания. Екатерина Шувалова обвиняется по части 2 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» - за издевательства над лошадьми ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до пяти лет. Правда, заседание 6 апреля пришлось отложить из-за неявки свидетелей. Следующее судебное заседание назначено на 20 апреля 2021 года.

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