Уговаривали полтора часа: Стали известны подробности спасения мужчины, едва не выпавшего с десятого этажа в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел днем 13 марта.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Настоящий переполох устроил 36-летний мужчина в жилом комплексе «Бурнаковский» в Нижнем Новгороде – днем 13 марта Вадим высунулся из окна подъезда на 10 этаже и начал грозить суицидом. Встревоженные местные жители тут же набрали «112» и вызвали помощь, поэтому скоро у дома №75 собрались врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Специалисты на месте проишествия.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Снять мужчину с окна сначала пытались сотрудники МЧС, для этого они решили воспользоваться автолестницей, однако потерпели поражение.
– На любые действия спасателей мужчина угрожал прыжком с высоты, поэтому операцию пришло свернуть, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Полицейские же решили подняться к мужчине и попытаться отговорить его от прыжка. В лифте старший лейтенант Иван Кустов и прапорщик Игорь Секрет обсудили возможные варианты действий. Так, план перехвата мужчины с 9 этажа сразу отмели, потому что Вадима побоялись не удержать, если он вдруг станет брыкаться.
– Даже если его за одежду схватишь, то он вылетит, у него же куртка расстёгнута, – рассуждает страж порядка на видеозаписи, опубликованной пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области.
Переговоры.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
В результате полицейские поднялись на лестничную клетку девятого этажа и начали вести переговоры с мужчиной. Общение продлилось почти полтора часа. За это время полицейские всевозможными способами пытались уговорить мужчину слезть с окна. В ход шли доводы о том, что Вадиму стоит погреться, внутри будет удобнее говорить, и вообще нерешаемых проблем нет.
– Залезьте сюда хоть немножко, наполовину, мы не будем к вам подходить. Ну или держитесь получше, а то, не дай бог, упадете, – просил один из полицейских.
Однако Вадим никого не слушал и успел указать стражам порядка на то, что они вообще заняты не своим делом: «Не ваша это работа. То, что вы стоите делаете, психологи этим должны заниматься».
Решил спуститься с окна.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
– Слушайте у вас руки и ноги на месте, всё можно поправить, найти работу, в аренду жилье, – попыталась вступить в диалог местная жительница, которая приносила Вадиму воды.
Вскоре мужчине пришлось отказаться от своих намерений, он стал спускаться с подоконника. А выходить из дома было решено по лестнице, чтобы мужчина смог размять затёкшие ноги. У подъезда Вадима уже ожидала психиатрическая бригада.
Вадима встретила психиатрическая бригада.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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