Полицейские спасли мужчину, высунувшегося из окна 10 этажа на улице Бурнаковской

Спасенного мужчину передали медикам. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Полицейским удалось спасти мужчину, который попытался совершить суицид на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде днем 13 марта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчина сидел на подоконнике 10 этажа и кричал о намерении себя убить. Увидев происходящее, жители микрорайона обратились по каналу 112 и описали ситуацию. К месту происшествия прибыли скорая помощь, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Стражи порядка постарались разговорить незнакомца и узнать, что послужило поводом для подобного поведения.

- Они выяснили, что 36-летний гражданин прибыл в Нижний Новгород из Ивановской области. Более часа полицейские вели переговоры с мужчиной, успокаивая его и убеждая отказаться от своих намерений. Благодаря настойчивости и проявленному к гражданину вниманию, он внял их доводам и слез с оконного проема, - добавили в пресс-службе ведомства.

После того, как мужчина отказался от задуманного и оказался в безопасных условиях, его передали медикам.

Ранее сообщалось, что спасатели также работали на месте происшествия и в числе первых попытались спасти мужчину при помощи автолестницы. Так как виновник произошедшего не хотел спускаться, было принято решение обратиться к помощи психиатров.