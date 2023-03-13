Пришлось вызывать психиатров: в Нижнем Новгороде неизвестный вылез из окна 9 этажа и грозил суицидом

Инцидент произошел днем 13 марта. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Неизвестный мужчина вылез в окно 9 этажа и начал грозить суицидом. Об этом сообщили жители жилого комплекса «Бурнаковский» в Нижнем Новгороде днем 13 марта. По имеющейся информации, все произошло в доме №75 по улице Бурнаковской в Московском районе города.

Жители ЖК "Бурнаковский" сообщили о произошедшем в соцсетях. Фото: "Бурнаковский Нижний Новгород" в ВК.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, в 14:07 в экстренную службу сообщили, что мужчина пытается совершить суицид. Спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. Как выяснилось, мужчине нужна помощь несколько иного рода.

- К месту вызова были направленны пожарно-спасательные подразделения. Предполагалось использовать автолестницу, чтобы снять мужчину с верховного этажа, но учитывая обстановку, было принято решение вызвать психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи, поскольку на любые действия спасателей мужчина угрожал прыжком с высоты, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели пытались использовать автолестницу. Фото: "Бурнаковский Нижний Новгород" в ВК.

В настоящее время на месте происшествия также находятся полицейские и медработники. По заверениям очевидцев, мужчина просидел на подоконнике не менее двух часов.