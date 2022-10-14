Львица напала на сотрудницу зоопарка «Маленькая страна» под Нижним Новгородом

Женщина слишком близко подошла к хищнику. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сотрудница зоопарка «Маленькая страна» в Балахне чуть не погибла, оказавушись в лапах хищного животного. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, несчастный случай произошел днем 13 октября.

- В ходе очистки вольера с хищниками сотрудница зоопарка оказалась в непосредственной близости к животному, в результате чего львица напала на 47-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована в больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников зоопарка, которые несут ответственность за соблюдение требований безопасности и которые допустили травмирование сотрудницы.

По данным Телеграм-канала «Нижний №1» напавшую на женщину львицу не усыпили, а застрелили, но пока эту информацию не подтвердили в других источниках.

К слову, львы в балахнинский зоопарк были перевезены из расформированного зоопарка «Мишутка», который находился на территории парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде до благоустройства.

С целью выяснить подробности произошедшего, «КП — Нижний Новгород» направила запрос в региональное правительство. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!