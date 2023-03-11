В нижегородском ТРК «Небо» 11 марта прорвало пожарный гидрант

В торгово-развлекательном комплексе снова прозвучала пожарная тревога Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Эвакуация торгово-развлекательного комплекса «Небо» в Нижнем Новгороде становится уже традиционной. Только вчера, 10 марта, на место приезжали пожарные. А уже сегодня, 11 марта, в 13.20 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о срабатывании ПАК «Стрелец – Мониторинг», говорящее о возгорании в ТРК «Небо». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В социальных сетях появилась информация о том, что в торгово-развлекательном комплексе снова звучит пожарная тревога. Эвакуировались и сотрудники, и посетители.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу №2. Прибыв на место, они установили, что вызов пожарных был ложным. Но из ТРК «Небо» самостоятельно эвакуировались около 2500 человек, среди которых 150 детей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина эвакуации

Нижегородцы пишут в социальных сетях, что причиной эвакуации стал пожарный гидрант, который прорвало. В результате этого была затоплена подземная парковка.

– Вчера урну жгли, сегодня прорвало пожарный гидрант, – пишет в комментариях подписчик телеграм-канала «Мой Нижний Новгород».

Напомним, вчера, 10 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Небо» в Нижнем Новгороде прошла очередная эвакуация. Прибыв на место, пожарные установили, что в туалете на третьем этаже загорелась урна.

Еще ранее, 6 марта, эвакуация торгово-развлекательного комплекса «Небо» могла быть связана с отключением электричества.

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