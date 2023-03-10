Нижегородцев эвакуировали из ТРК «Небо» из-за горения урны 10 марта

Очередная эвакуация прошла в торгово-развлекательном комплексе «Небо». Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очередная эвакуация прошла в торгово-развлекательном комплексе «Небо» в Нижнем Новгороде 10 марта 2023 года. До этого пожарная сигнализация срабатывала 4 дня назад.

- В 18:14 пожарные подразделения выехали с проверкой в ТЦ «Небо». Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В туалете на третьем этаже загорелась урна. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прибыв на место, пожарные установили, что в туалете на третьем этаже загорелась урна. К счастью, никто не пострадал. Из здания оперативно эвакуировали 1500 человек, в том числе 100 детей.

- В ТРК «Небо» пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, торгово-развлекательный комплекс «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде 6 марта из-за отключения электричества.