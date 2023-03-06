Нижегородцы сообщают об очередной эвакуации в ТЦ «Небо»

Ранее эвакуация в "Небе" проводилась из-за ложного минирования. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Торгово-развлекательный комплекс «Небо» вновь эвакуировали в Нижнем Новгороде 6 марта, сообщает Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород». На опубликованных кадрах видно, как покупатели организованно покидают торговые залы и толпой выходят на улицу.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, такая мера может быть связана с отключением электричества на объекте.

- В ТРК «Небо» произошло отключение света, но причина нам не известна. Наши подразделения на данный объект не выезжали, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что это уже не первая эвакуация в «Небе». Ранее в правоохранительные органы неоднократно поступала ложная информация о его минировании и каждый раз проводились эвакуационные мероприятия. К счастью, взрывных устройств обнаружено не было.

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