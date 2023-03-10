63 организации покинут «Нижполиграф» до конца марта

К 2025 году в здании "Нижполиграфа" появится федеральный технопарк профессионального образования. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Почти четверть арендаторов, занимающих здание «Нижполиграфа» в центре Нижнего Новгорода, съедет оттуда до конца марта. Это связано с созданием здесь федерального технопарка профессионального образования, рассказали «КП» в правительстве Нижегородской области.

В общей сложности здание должны покинуть 63 организации, расположенные в трех корпусах – их будут ремонтировать в первую очередь уже в 2023 году. В связи с необходимостью проведения работ арендаторы не смогут продолжать свою деятельность, однако часть из них сможет вернуться после ремонта.

- Кто именно вернется, станет понятно, как только будет доработана и утверждена общая концепция технопарка. Основная суть концепции – сохранить тот производственно-креативный кластер, который там самоорганизовался, - пояснили в областной администрации.

Сейчас в здании «Нижполиграфа» располагаются мультимедиа-арт-пространство Цех*, частный театр, студия инновационных мельтимедиа-технологий Dreamlaser, гончарная мастерская и другие креативные пространства.

Напомним, старт созданию федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде был дан 2 марта при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Создание технопарка планируют проводить в три этапа. Первый этап реконструкции пройдёт в 2023 году, а реализация второго и третьего этапов работ запланирована на 2024-й и 2025 годы. После создания технопарка в здании «Нижполиграфа» появится около 50 учебных лабораторий и производственных площадок, позволяющих получать самые актуальные знания в области металлообрабатывающей промышленности, цифровых технологий, аддитивных технологий, робототехники, электроники, креативных индустрий. Также здесь планируют обустроить гостиницу на 150 мест, которая станет частью технопарка.