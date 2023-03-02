В Нижнем Новгороде дали торжественный старт созданию федерального технопарка профессионального образования

Создание технопарка планируют проводить в три этапа. Фото: Александр Воложанин.

Создание технопарка среднего профессионального образования запустили в Нижнем Новгороде. В торжественном мероприятии, которое знаменует собой начало работ, приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вместе они осмотрели инфраструктурный комплекс «Нижполиграфа», где будет размещаться технопарк, и дали старт проекту нажатием символической кнопки «пуск».

– Мы прекрасно понимаем, что от качества среднего профессионального образования зависит экономика, развитие малого и среднего бизнеса, поэтому для нас очень важен этот проект. Нельзя отрицать, насколько значима подготовка мастеров производственного обучения со всей страны, – сказал на церемонии запуска Сергей Кравцов. – Мы посмотрели площадку будущего технопарка, и она нас абсолютно устраивает.

Повышать квалификацию смогут до 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов со всей России. Фото: Александр Воложанин.

Создание технопарка планируют проводить в три этапа. Первый этап реконструкции пройдёт в 2023 году, а реализация второго и третьего этапов работ запланирована на 2024-й и 2025 годы. После создания технопарка в здании «Нижполиграфа» появится около 50 учебных лабораторий и производственных площадок, позволяющих получать самые актуальные знания в области металлообрабатывающей промышленности, цифровых технологий, аддитивных технологий, робототехники, электроники, креативных индустрий.

– Я без преувеличения могу сказать, что сегодня присутствую при историческом событии. Создание подобного технопарка – это знаковый для всей страны проект в сфере специального профессионального образования, – подчеркнул Глеб Никитин. – Однако, несмотря на то, что в Нижегородской области огромный промышленный потенциал, а также чрезвычайно развит сектор информационных технологий, регион страдает от дефицита кадров.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Александр Воложанин.

Так, в высокотехнологичном промышленном секторе Нижегородской области сейчас не хватает около 20 тысяч человек, зачастую именно на рабочих специальностях. Также дефицит есть и в секторе IT – здесь недостает около 10 тысяч человек.

– Конечно, для нашего региона специальное профессиональное образование просто приоритет, поэтому мы настолько активно включились в реализацию национального проекта «Профессионалитет», – добавил глава Нижегородской области.

В 2022 году по этому направлению регион получил федеральную поддержку по трём кластерам – сельское хозяйство, машиностроение и металлургия, а в 2023 году будет запущено ещё три кластера.

– Федеральный технопарк профессионального образования станет просто вишенкой на торте. Мы уверены, что не подведем страну и будем готовить мастеров производственного обучения на самом высоком уровне, – подытожил Глеб Никитин.

Технопарк разместится в историческом здании «Нижполиграфа», который создавался как «Дом трудолюбия купцов Рукавишниковых», а в 20-е годы ХХ века, превратился в одну из крупнейших в стране типографий. Ресурсный центр на площади более 45 тысяч квадратных метров будет оснащен современной техникой. Здесь ежегодно смогут повышать квалификацию до 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов со всей России. Также станет возможным одновременное обучение трех тысяч студентов техникумов и колледжей.

Предполагается, что проект по созданию технопарка среднего профессионального образования внесет существенный вклад в решение задачи, поставленной президентом РФ, по подготовке в течение пяти лет порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

К слову, подготовка подобного технопарка стартовала и в Калужской области.

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