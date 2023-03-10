Гостиницу на 150 мест планируют открыть в здании «Нижполиграфа»

В здании «Нижполиграфа» на улице Варварской в Нижнем Новгороде планируют открыть гостиницу на 150 мест. Об этом пишет «АиФ-НН» со ссылкой на правительство региона.

В этом здании будет размещен федеральный технопарк профессионального образования, а гостиница станет его частью. Сейчас в здании 1922 года постройки располагаются различные ведомства, учреждения культуры и органы власти, однако до 2025 года оно будет расселено. Так, уже в марте из «Нижполиграфа» съедут более 60 арендаторов, которые сейчас снимают здесь площади.

Напомним, технопарк профобразования будет создан в ближайшие три года. По словам главы региона Глеба Никитина, ресурсный центр будет оснащен современной техникой и позволит ежегодно повышать квалификацию до 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов со всей России.