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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:14

345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя

Стихия бушевала со вчерашнего вечера
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя.

345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя.

Фото: Артем КИЛЬКИН

345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без электричества после ледяного дождя, который обрушился на регион вчера вечером и минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии с жителями региона 23 ноября.

- Со вчерашнего вечера мы проводим постоянные штабы. Согласно последнему докладу, мы не выходим за нормативные сроки в восстановлении энергоснабжения, которые составляют сутки. Где видим, что могу возникнуть сложности, муниципалитетам дано указание готовить генераторы и другие источники альтернативного энергоснабжения, - пояснил глава региона.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, в «Нижновэнерго» откомандировано 27 бригад из других регионов.

- Делается все возможное, ограничений в ресурсах нет, - подчеркнул Никитин.