345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя. Фото: Артем КИЛЬКИН

345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без электричества после ледяного дождя, который обрушился на регион вчера вечером и минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии с жителями региона 23 ноября.

- Со вчерашнего вечера мы проводим постоянные штабы. Согласно последнему докладу, мы не выходим за нормативные сроки в восстановлении энергоснабжения, которые составляют сутки. Где видим, что могу возникнуть сложности, муниципалитетам дано указание готовить генераторы и другие источники альтернативного энергоснабжения, - пояснил глава региона.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, в «Нижновэнерго» откомандировано 27 бригад из других регионов.

- Делается все возможное, ограничений в ресурсах нет, - подчеркнул Никитин.