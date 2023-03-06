Молоковоз и фура столкнулись лоб в лоб на скользкой дороге в Нижегородской области

Пострадал водитель молоковоза - его пришлось доставать из кабины спасателям. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Молоковоз и фура столкнулись в Краснобаковском районе ранним утром 6 марта. Пострадал один из водителей, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в деревне Зубилиха около 6:30. 45-летний водитель рефрижератора «Вольво» выбрал небезопасную скорость на скользкой дороге и столкнулся с молоковозом, который ехал навстречу. От столкновения у обеих фур сложились кабины.

Авария произошла в тяжелых погодных условиях. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате пострадал 60-летний водитель молоковоза – его зажало в кабине, так что потребовалась помощь спасателей. Пострадавший был доставлен в больницу, другой водитель не получил травм. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии.

В минувшие выходные на Нижегородскую область обрушился мощный снегопад, который буквально завалил дороги и улицы. В минувшее воскресенье на дорогах региона произошло сразу несколько серьезных аварий. В Кстовском районе вечером автобус столкнулся с двумя машинами, в результате чего 9 человек пострадали и один погиб. А через полтора часа на той же дороге «УАЗ Патриот» протаранил «Ладу», в которой погибли две маленькие девочки.