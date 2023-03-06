«Были в состоянии клинической смерти»: Две маленькие девочки погибли в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Легковушку от удара буквально смяло. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла на трассе в Нижегородской области воскресным вечером 5 марта. В столкновении внедорожника и легковушки погибли две маленькие девочки, еще четыре человека получили серьезные травмы, среди них двое детей. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

- Авария произошла около 18:15 в Кстовском районе на дороге Чернышиха – Большое Мурашкино. 41-летний водитель «УАЗа Патриота» не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Грантой», в которой ехала женщина с двумя детьми, - сообщили в ведомстве.

Судя по повреждениям, которые получили машины, удар был огромной силы – отечественную легковушку просто смяло. Находившиеся в ней девочки 9 лет и 3 года получили тяжелейшие травмы и в состоянии клинической смерти были доставлены в больницу, где, не смотря на все усилия врачей, скончались. За рулем «Лады» была 31-летняя женщина – она осталась жива, но получила сочетанную травму, и в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в нижегородскую областную больницу им. Семашко. На месте аварии работали сразу четыре бригады скорой помощи.

В «Патриоте» ехал мужчина с двумя детьми – семилетним мальчиком и четырехлетней девочкой. Про отца известно, что он получил легкую травму, а дети сейчас проходят обследование для уточнения состояния и необходимости дальнейшего лечения.

По факту ДТП начата процессуальная проверка, ход которой Нижегородская областная прокуратура взяла под свой контроль. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родственникам погибших.

В минувшие выходные на Нижегородскую область обрушились сильные снегопады. Снег валил почти не прекращаясь, и обстановка на дорогах была крайне напряженной. Так, за полтора часа до этой аварии на той же дороге рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Один пострадавший - мужчина - погиб на месте.