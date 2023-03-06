«История про людей, о которых снимать не принято»: созданный в Нижегородской области фильм «Ада» представлен на международном кинофестивале

Съемки драмы проходили в Нижегородской области. Фото: Ксения Мясникова

Снятый в Нижегородской области фильм «Ада» представлен на IV Международном фестивале детского кино, который проходит в эти дни в Пекине. Работа режиссера Станислава Светлова вошла в конкурсную программу наравне с фильмами из Бразилии, Индии, Германии и других стран. Как рассказал «КП-Нижний Новгород» сам автор киноленты, именно на нижегородской земле и с участием местных актеров получилось создать поистине уникальную картину, которая заинтересовала, в том числе, и иностранных кинокритиков.

Горбатов — один среди тысяч подобных

Октябрь 2021 года столичная съемочная группа провела в маленьком городе Горбатов. Молодой и амбициозный режиссер выбрал эту локацию для съемок драматического фильма «Ада». Перед создателями киноленты с самого начала стояла задача найти небольшой провинциальный городок на берегу реки, но именно нижегородские просторы оказались самыми подходящими.

Для съемок были выбраны места с видом на Оку. Фото: Ксения Мясникова

- Действительно, таких городов в России — тысячи! - рассказывает Станислав Светлов, - Посмотрев великое множество разных городов в разных областях, мы остановились именно на Горбатове. Понравились перепады высот и маршрут «Окская тропа». Понравился и сам маленький город с еще оставшимся уникальным мощением. Знаем, что этот город с кинематографической историей. Например, там снимали «Овсянки».

Помимо самого Горбатова, съемочный процесс затронул и территорию усадьбы Приклонских-Рукавишниковых.

- Там тоже невероятные пейзажи. Когда смотришь вдаль, видно, как горизонт скругляется, - поделился впечатлениями режиссер.

Для съемок были выбраны локации в Горбатове и Подвязье. Фото: Ксения Мясникова

В Павлове, Подвязье и других населенных пунктах поблизости режиссер отметил для себя множество живописных и перспективных локаций, куда можно вернуться уже для съемок другого фильма.

- Мы там (в Павлове) не снимали, хотя есть прекрасные точки для съемок Оки. Очень интересно, когда весной Ока разливается и вместо переправы действует паром! Сам Нижний Новгород не раз становился местом для съемок фильма, но мне кажется, что современного художественного фильма именно про Нижний Новгород, пока еще никто не снял, - заметил собеседник.

Роли отданы нижегородцам

Зачастую съемки фильма проходят так: на выбранную локацию везут кучу аппаратуры, звездный актерский состав, договариваются с местными властями о перекрытии дорог, приостановлении работы различных заведений и общественных пространств. В Горбатове получилось иначе - всего 15 съемочных дней и никаких массивных декораций, только природа и люди. В сжатые сроки режиссер отобрал по нижегородским театрам юных актеров, и они успешно исполнили роли друзей главной героини.

В Горбатове было 15 съемочных дней. Фото: Ксения Мясникова

- Я старался работать не с профессионалами. Аду и ее друга Витю играют актеры из Москвы, остальные — местные ребята. У нас снимались учащиеся театральных студий Нижнего Новгорода, павловского любительского театра и даже из горбатовской школы. Они сыграли не хуже, чем многие кинодети, которые снимаются из фильма в фильм. Я отсмотрел много детей и часто сталкивался с тем, что они имеют опыт и играют уже по шаблону, а с этими получилось сделать что-то живое, они в кадре смотрятся очень естественно, - заметил Светлов.

Роли исполняли обычные нижегородские ребята. Фото: Ксения Мясникова

По его словам, из нижегородских ребят могут получиться очень хорошие актеры. Да и вообще, на творческих людей из регионов всегда интересно смотреть, потому что они имеют свой колорит и отличный от других опыт.

- У них есть что-то уникальное, самобытное, присущее тому месту, откуда они приехали. Мне кажется, надо больше раскрывать таких актеров, - добавил он, - здесь благодатная почва для творческих и отзывчивых людей.

«Ада» - это фильм о людях

На просторах сети уже можно встретить множество описаний к фильму. Если обобщить, это история 12-летней девочки Ады, которая живет вместе с мамой где-то в российской глубинке и, несмотря на драматические моменты в жизни, в итоге обретает свое счастье. Вот что говорит о фильме сам его создатель:

- Это история про самых обычных людей, о которых даже и не принято снимать фильмы. Ничем примечательным они не выделяются, ничего героического не совершают. Они просто живут своей спокойной тихой жизнью в маленьком городке, любят друг друга, взрослеют. Никуда не уезжая и ничего особенного не делая, они находят свое счастье. Вот в этом, мне кажется, и есть уникальность нашей картины. Жизнь героев происходит без каких-то криков, эксцессов. Все протекает в контексте природы, которая намного старше, древнее, но такая же загадочная, как и сам человек, хранит много тайн.

"Ада" - история про самых обычных людей. Фото: Ксения Мясникова

Удивительно, но из всех возможных фильмов для детей на фестиваль попала именно драма. В этом жанре периодически выходят тяжелые фильмы, совсем не для детей. Собеседник придерживается иного мнения — драма может быть разной.

- В этой истории есть и драматические события, но она не обязательно совсем трагичная и грустная. Фильм снят на кинематографическом языке и, я надеюсь, будет понятен любому зрителю вне зависимости от возрастов, национальностей, языков, - заметил Светлов.

По стопам Меньшова

Рассуждая о киноленте, нельзя не упомянуть о творческих ориентирах ее создателя. Станислав Светлов — выпускник ВГИКа. Его наставником и творческим вдохновителем стал сам Владимир Меньшов.

- Его творчество очень меня вдохновляет! - восклицает собеседник, - Зрители любят эти фильмы. Они охватывают важные жизненные темы, при этом снято легко и с юмором. Мне это тоже очень близко. При работе над «Адой» ориентировались на разных режиссеров — и на наших, и на европейских. В конечном счете получился уникальный, ни на что не похожий фильм.

Обучаясь у Меньшова, молодой режиссер ознакомился не только с отечественными, но и с зарубежными кинолентами. В контексте участия в пекинском фестивале, Светлов справедливо упоминает и восточных мастеров.

- Из восточного кино очень далеко шагнула Южная Корея. Снимающие там режиссеры вышли на мировой уровень. Не так давно «Паразиты» прозвучали по всему миру. Во ВГИКе мы изучаем достаточно много азиатского кино — Ким Ки Дука, Хон Сан Су, Пон Джун Хо. Обязательно смотрим и разбираем их фильмы. Мне кажется, что по духу, философии и менталитету российскому кинематографу это тоже очень близко, - резюмировал собеседник.