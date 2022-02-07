Неизведанные места нижегородского края: Усадьба «Подвязье». ФОТО: Жанна Потравко.

В былые времена название этой усадьбы упоминалось только с приставкой «самая» - самая крупная, самая технически оснащенная, самая необычная. И в течение нескольких столетий «Подвязье» действительно было предметом гордости своих владельцев. Судите сами, усадебный комплекс насчитывает 28 зданий! Здесь есть все – конюшни, мастерские, церковь. И до сих пор, несмотря на запустение, она никого не оставляет равнодушным.

История основания

Первые упоминания о Подвязье встречаются еще в источниках XIV-XV веков. Тогда было создано первое укрепленное городище, которое принадлежало боярским детям Дмитрию и Никифору Сколковым. Однако настоящей усадьбой Подвязье стало только в XVII веке, когда Василий Шуйский пожаловал ее стрелецкому голове Владимиру Оничкову, участвовавшему в народном ополчении Минина и Пожарского.

Но истинный расцвет Подвязья пришелся на XVIII-XIX века, когда усадьба была передана тогдашнему директору Московского университета дворянину Михаилу Приклонскому. С этого момента старинный комплекс начал разрастаться на глазах: был построен новый барский дом, флигель, служебный и хозяйственный корпуса. Усадьба превращалась в одну из крупнейших в Нижегородской области.

Дворяне Приклонские сделали ее своим родовым гнездом. И поэтому здесь всегда царила по-домашнему теплая атмосфера. Окончив строительство основных зданий, они разбили рядом с домом большой сад с плодовыми деревьями: яблонями, вишней и сливой. Затем в честь победы России в войне с Наполеоном они возвели на территории комплекса уникальную Воскресенскую церковь с ротондой, а рядом с ней - огромную звонницу в виде триумфальной арки.

Перестройка усадьбы

В 1879 году наступила новая эра в жизни усадьбы - она перешла в руки уже не дворянина, а миллионера купеческого сословия Сергея Рукавишникова. Он построил здесь кузницы, конюшни, птичий и скотный двор, разбил оранжереи. Будучи рачительным хозяином, он старался обустроить ее по последнему слову техники: провел отопление, водопровод, электричество. Подвязье на глазах превращалось в огромный комплекс из 27 зданий! По сути, его даже не с чем сравнить - ни одна другая усадьба в Нижегородской области даже близко не достигала таких масштабов. Однако долго владеть этим комплексом ему не пришлось – уже в 1917 году усадьба была национализирована. В разные годы здесь были квартиры колхозников, база отдыха, свинарник… Пока в 90-е годы комплекс не был полностью разграблен.

Легенды

- Главный усадебный дом выстроен символично в виде буквы «П» — первой буквы фамилии Приклонских. После покупки комплекса Рукавишников решил избавиться от этого напоминания и с помощью каменной ограды объединил два крыла здания. В результате, вместо буквы «П» появился прямоугольник.

- Каменная ограда усадьбы считается копией ограды одного из замков Луары.

- По легенде, усадьба сама решает, кого из туристов пускать. Поэтому попасть сюда может не каждый.

Что посмотреть?

- Трехэтажный главный дом усадьбы представляет собой примечательный образец архитектуры русского классицизма конца XVIII века. Дом имеет П-образный план и чёткое симметричное построение фасадов.

- Воскресенская церковь - церковь-ротонда с куполом. Изначально служила усыпальницей рода Приклонских. Этот храм был столь нетипичным для православной архитектуры, что поначалу его даже не хотели освящать.

- Парк XIX века до сих пор не оставит равнодушным никого из туристов. Гулять здесь можно часами – и не надоест.

Как добраться?

На автомобиле из Нижнего Новгорода нужно отправиться на юго-запад сначала по проспекту Гагарина, потом повернуть с него на Богородское шоссе. Дорога пролегает через посёлки Доскино и Берёзовку. Вход на территорию усадьбы платный — 250 рублей. Перед приездом необходимо предупредить хранителя усадьбы - 8 (951) 913-17-46.