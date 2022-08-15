«Сибирский цирюльник», «На игре» и «Пара из будущего»: Вспоминаем популярные фильмы, снятые в Нижнем Новгороде

Жмурки. Фото: кадр из фильма.

Необъятные волжские дали, сочетание старинных купеческих улочек и современной архитектуры уже долгие годы манят режиссёров в Нижний Новгород и его окрестности. Город неоднократно становился съемочной площадкой и появлялся во многих известных российских фильмах. Список кинокартин, снятых в регионе, велик и берёт своё начало с утраченной немой короткометражки 1914 года – «Волга и Сибирь» или «Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич». После этого внимание к нашему городу и области не угасает, родные края появляются ещё примерно в сотне кинолент, одни из которых становятся культовыми, а другие проходными. «Комсомолка» собрала самые нашумевшие и запомнившиеся фильмы, которые снимались в Нижнем Новгороде.

Мелодрама «Екатерина Воронина» 1957 года

В фильме «Екатерина Воронина» раскрывается история о женщине не с простой судьбой, которая перенесла утрату близких, войну и предательство, но это только закалило ей и не помешало найти любовь.

Екатерина Воронина. Фото: кадр из фильма.

Съемочный процесс этого фильма проходил как в верхней, так и в нижней части Нижнего Новгорода. На кадрах появлялось старое здание Московского вокзала, а также территория Стрелки, где ранее размещался Горьковский порт. В объектив оператора также попал Кремль, Верхневолжская набережная и даже улица Минина.

Драма «Ещё не вечер» 1974 года

Душевный фильм «Ещё не вечер» от кинорежиссёра Николая Розанцева вышел в свет в 1974 году. Сюжет кинокартины от начала и до конца разворачивался в Нижнем Новгороде, тогда ещё городе Горьком. По ходу повествования зрители следили за жизненной мелодрамой в судьбе рабочих Горьковского автомобильного завода.

Ещё не время. Фото: кадр из фильма.

В главных ролях снимались Кирилл Лавров, Инна Макарова и Римма Маркова. Именно их персонажей можно было увидеть в центральной части города. Например, на улицах Добролюбова, Сергиевской и Ильинской, либо рядом с Чкаловской лестницей и видами на слияние Оки и Волги. Действия также разворачивались на Верхневолжской набережной, возле нынешнего концертного зала «Юпитер» на Октябрьской площади и на улице Рождественской, где виднеется церковь собора Пресвятой Богородицы.

Драма «Мать» 1989 года

Как 40 лет назад выглядела центральная улица Нижнего Новгорода и другие достопримечательности можно в киноленте Глеба Панфилова «Мать». В фильме сыграли такие известные актеры, как Инна Чурикова и Виктор Раков. По сюжету главный герой растёт в семье, где отец-алкоголик избивает мать, а позже сам чуть не становится похож на него. Избежать семейного «проклятья» становится возможным после серьёзной драки. Однако переосмысление жизни персонажем приводит к запрещённым книгам и поиску опасной правды.

Мать. Фото: кадр из фильма.

В середине фильма зрители могут наблюдать переполненную людьми улицу Большую Покровскую, затем есть сцена с листовками на Гребном канале или кадр с рассветом на Похвалинском съезде. Ключевые сцены истории также происходят около завода «Красное Сормово» и здания Окружного суда.

Историческая мелодрама «Сибирский цирюльник» 1998 года

Классика российского кинематографа «Сибирский цирюльник» от режиссера Никиты Михалкова тоже частично была снята в Нижнем Новгороде. Например, некоторые сибирские сцены с Олегом Меньшиковым в главной роли снимались на нижегородской земле. Так, последние кадры фильма и вовсе запечатлели в музее деревянного зодчества «Щёлоковский хутор».

Криминально-комедийный боевик «Жмурки» 2005 года

Многие наверняка знают, где снималась черная комедия Алексея Балабанова «Жмурки», ведь каждый кадр фильма буквально кричит: «Я из Нижнего!». Криминальный образ города создается на фоне церкви Илии Пророка, дворов улицы Рождественской, улиц Большой Печёрской, Малой Ямской, площади Горького, Зеленского съезда и Нижневолжской набережной. Правда, настоящие нижегородцы не упустили из виду «пространственную аномалию», когда бандиты едят туда-сюда сначала по одной улице, а потом резко оказываются в нескольких километрах от неё, абсолютно в другой локации.

Съемки фильма "Жмурки" в Нижнем Новгороде. Фото: Николай Мошков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фантастический боевик «На игре» 2009 года

В 2009 году Нижний Новгород вновь появился на больших экранах, правда, в этот раз в жанре «Киберпанк» - город стал съемочной площадкой для фильма «На игре», главные роли в котором сыграли Павел Прилучный, Тихон Жизневский и Марина Петренко. Помимо эффектных и «заезженных» локаций вроде Нижегородского кремля, Верхневолжской набережной, памятника Чкалову, в фильме есть и менее знаменитые места. Так, одна из сцен происходит на одной из запущенных и безымянных набережных вдоль Оки, её в фильме превратили в лодочный гаражный массив.

На игре. Фото: кадр из фильма.

Комедия «Выпускной» 2014 года

Летнюю комедию «Выпускной» от сценаристов Александра Незлобина и Сергея Светлакова также снимали в Нижнем Новгороде. Выбор пал на наш город по нескольким причинам. Во-первых, город красив и атмосферен. Во-вторых, так Google сказал, ведь он первым выдал Нижний Новгород по поиску ключевых слов: набережная, город больше одного миллиона, Россиюшка, «Сапсан».

Выпускной. Фото: кадр из фильма.

Увидеть в фильме можно знаменитую улицу Большую Покровскую, территорию под метромостом, Нижневолжскую набережную и памятник «Катер Герой».

Комедия «Я худею» 2018 года

Комедия с Александрой Бортич «Я худею» вызвала особый ажиотаж в 2018 года, особенно этот фильм ждали нижегородцы. А как же ещё, когда кинокартину снимают в родном городе и можно полюбоваться видами улицы Варварской, площади Минина и Пожарского, а также набережной Федоровского.

Я худею. Фото: кадр из фильма.

Фильм рассказывает о девушке Ане, набравшей большой вес, после чего её стал стесняться любимый человек и бросил. Сначала героиня опускает руки, но потом находит мотивацию и объявляет войну лишнему весу.

Фантастическая комедийная мелодрама «Пара из будущего» 2021 года

Из последних фильмов, недавно вышедших в свет, особое внимание со стороны нижегородцев привлекает комедия «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях.

В фильме показаны две сюжетные линии: одна из них происходит в 2020 году и полна любви между героями, другая происходит в 2040 году и пропитана одиночеством, отстраненностью.

Пара из будущего. Фото: кадр из фильма.

Одной из главных локаций для фильма стал Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького, в котором по сюжету работает героиня Марии Ароновой. Также в фильме можно увидеть набережные, мосты и общие планы города. Особо интересен кадр, где режиссёр сконструировал вид будущего Нижнего Новгорода, с новыми небоскребами и трассами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!