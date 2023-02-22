Световой столб наблюдали в небе жители Нижнего Новгорода 22 февраля

Завораживающее природное явление удалось увидеть нижегородцам 22 февраля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Завораживающее природное явление удалось увидеть нижегородцам 22 февраля - прямо в небе появился вертикальный столб света, пронзающий воздух и устремляющийся высоко вверх. Удивительное природное явление наблюдал корреспондент Комсомольской Правды в Нижнем Новгороде.

Яркий столб света пронзил зимнее небо на закате. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Яркий столб света пронзил зимнее небо на закате, но исчез, как только солнце приблизилось к горизонту и скрылось за облаками. Важно отметить, что нижегородцы уже наблюдали такое необычное природное явление этой зимой.

Солнечный столб является атмосферным явлением. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Так, 4 января 2023 года солнечный столб заметили в небе жители Нижегородской области. Столб света пронзил небо около деревни Мухоедово в Дальнеконстантиновском районе. Также яркие световые столбы наблюдали нижегородцы в ночном небе над Дзержинском в ночь с 29 на 30 ноября.

Они возникают из-за отражения света от ледяных кристаллов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Солнечный столб, или, как его еще называют, световой, является атмосферным явлением. Примечательно, что он виден лишь на восходе, либо закате, когда солнце расположено недалеко от горизонта. Так, столбы света возникают из-за отражения света от ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Стоит отметить, что это природное явление можно наблюдать только зимой.