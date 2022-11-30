В небе над Дзержинском появились световые столбы. Показываем, как это было

Нижегородцы заметили световые столбы в небе над Дзержинском. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Яркие световые столбы наблюдали нижегородцы в ночном небе над Дзержинском. Необычное природное явление проходило в ночь с 29 на 30 ноября. Об этом удивительном явлении написал блогер из Дзержинска Алексей Алексеев в социальных сетях.

Вертикальные линии света пронзают воздух и устремляются высоко вверх. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

На своей странице Вконтакте нижегородец поделился фотографиями необычного потока света в ночном небе Дзержинска. На них видно, как вертикальные линии света пронзают воздух и устремляются высоко вверх, освещая ночное небо.

- Накануне прогноз погоды обещал в Дзержинске ледяные иглы. Я не знаю что это такое, но вот минувшей ночью над нашим городом можно было наблюдать вот такое природное явление, - отметил Алексей Алексеев.

В социальных сетях нижегородцы обсуждали красоту ночного явления. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Во многих социальных сетях нижегородцы бурно обсуждали красоту ночного явления и делились фотографиями. Кому-то повезло, и лицезреть световые столбы жители города смогли из окон своих домов.

Так, в группе Вконтакте «Подслушано Дзержинск» нижегородцы остро шутили про инопланетян и летающую тарелку.

Нижегородцы не забыли пошутить про инопланетян. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

- Все что вы говорите неправда, это не свет фар, это свет от летающих тарелок ,не вводите людей в заблуждение. Прилетели-таки. Опять инопланетяне меня ищут. Инопланетяне забирают вредных человечков, - шутили подписчики Вконтакте.

Световые столбы – это редкое оптическое явление. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Световые столбы – это редкое оптическое явление, которое чаще всего происходит зимой при низких температурах. Сами световые столбы образуются, когда свет преломляется на ледяных кристаллах в воздухе, тем самым, образуя яркий поток света.