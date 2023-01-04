Световой столб наблюдали в небе жители Нижегородской области 4 января. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Световой столб заметили в небе жители Нижегородской области 4 января 2023 года. Завораживающее природное явление наблюдал корреспондент Комсомольской Правды в Нижнем Новгороде.

Столб света пронзил небо около деревни Мухоедово в Дальнеконстантиновском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Столб света пронзил небо около деревни Мухоедово в Дальнеконстантиновском районе. Природное явление появилось в небе на закате около 16:00, но быстро исчезло, как только солнце приблизилось к горизонту и скрылось за облаками.

Стоит отметить, что это природное явление можно наблюдать только зимой. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Солнечный столб, или, как его еще называют, световой, является атмосферным явлением. Примечательно, что он виден лишь на восходе, либо закате, когда солнце расположено недалеко от горизонта. Так, столбы света возникают из-за отражения света от ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Стоит отметить, что это природное явление можно наблюдать только зимой.

Напомним, яркие световые столбы наблюдали нижегородцы в ночном небе над Дзержинском. Необычное природное явление проходило в ночь с 29 на 30 ноября.