Мужчина выстрелил из «травмата» прямо в салоне автобуса в Нижнем Новгороде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде произошло ЧП в пассажирском автобусе: прямо во время движения один из пассажиров выстрелил из травматического пистолета. Мужчина получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Подробности происшествия рассказали в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел 10 ноября на улице Полтавской в Советском районе. По словам очевидцев – других пассажиров автобуса, нетрезвый мужчина что-то искал в своем пакете, и в этот момент раздался выстрел. К счастью, никто из окружающих не пострадал – ранение руки получил лишь сам стрелявший. Приехавшая на место происшествия бригада «скорой» оказала ему необходимую помощь.

Прибыли на место ЧП и сотрудники полиции. В той самой сумке, в которой копался нетрезвый гражданин, правоохранители обнаружили много интересного, а именно травматический пистолет, патроны и нож. Установили и личность возмутителя общественного порядка – им оказался 54-летний неоднократно судимый мужчина. Как выяснилось, он украл пистолет незадолго до происшествия.

- В ходе проверочных мероприятий следственно-оперативной группой установлен владелец пистолета. Данный гражданин пояснил полицейским, что незадолго до происшествия распивал спиртные напитки со своим знакомым и уснул, а проснувшись, не обнаружил на месте оружие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Момент выстрела попал на видео. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов». Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

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