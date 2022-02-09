В Нижнем Новгороде женщина случайно выстрелила из пистолета себе в живот. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Излишнее любопытство в сочетании с неосторожностью привели 39-летнюю жительницу Нижнего Новгорода на больничную койку. Женщина хотела рассмотреть травматический пистолет мужа, но случайно выстрелила себе в живот. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Эта история произошла пару недель назад на территории садового товарищества «Сокол», где семья Гаджиевых*, как и многие другие, проживает круглогодично. В тот день глава семейства – 43-летний предприниматель Замиль* - уехал по делам, оставив жену дома на хозяйстве. Вскоре Екатерина* заметила травматический пистолет мужа, который он случайно оставил на видном месте. Женщина взяла «ствол» – хотела лишь рассмотреть его поближе, повертеть в руках и убрать на место. Однако в какой-то момент случайно нажала пальцем спусковой крючок и выстрелила себе прямо в живот.

Пострадавшую доставили в больницу – к счастью, ранение оказалось не проникающим, и медики оказали женщине всю необходимую помощь. Именно врачи медучреждения и сообщили о произошедшем в полицию, дав телефонограмму в отдел.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего и наведались в дом к предпринимателю, который показал все необходимые документы на оружие и патроны к нему.

- Выяснилось, что на него зарегистрировано еще и охотничье ружье, но, к счастью, оно хранится по другому адресу. Каких-либо нарушений выявлено не было, - подчеркнул источник в беседе с «КП – Нижний Новгород».

* имена героев изменены.