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Происшествия11 ноября 2022 11:51

Момент выстрела из «травмата» в нижегородском автобусе попал на видео

Запись с камер видеонаблюдения опубликовало региональное ГУ МВД
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Момент выстрела из «травмата» в нижегородском автобусе попал на видео.

Момент выстрела из «травмата» в нижегородском автобусе попал на видео.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Инцидент со стрельбой из травматического пистолета, произошедший накануне в автобусе Нижнего Новгорода, попал на видео. Запись опубликовало региональное ГУ МВД.

На кадрах, снятых салонной камерой видеонаблюдения, расположенной на задней площадке, видно, как на одной из остановок в автобус зашел мужчина, который первое время стоял у двери. В руках у него был черный полиэтиленовый пакет, из которого он в какой-то момент достал пистолет. Однако вскоре он его убрал. После этого пассажир сел на сиденье и снова достал пистолет, стал крутить его в руках и «тыкать» дулом в ладонь. В какой-то момент, видимо, произошел выстрел, и гражданин схватился другой рукой за раненую ладонь.

Напомним, ЧП произошло 10 ноября в автобусе во время следования по улице Полтавской в Советском районе. К счастью, кроме возмутителя спокойствия никто не пострадал. На место происшествия приехали «скорая» и полиция, которая обнаружила в пакете кроме пистолета патроны и нож. Как выяснилось, их 54-летний ранее судимый гражданин украл в знакомого. Возбуждено уголовное дело.

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