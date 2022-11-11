Момент выстрела из «травмата» в нижегородском автобусе попал на видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Инцидент со стрельбой из травматического пистолета, произошедший накануне в автобусе Нижнего Новгорода, попал на видео. Запись опубликовало региональное ГУ МВД.

На кадрах, снятых салонной камерой видеонаблюдения, расположенной на задней площадке, видно, как на одной из остановок в автобус зашел мужчина, который первое время стоял у двери. В руках у него был черный полиэтиленовый пакет, из которого он в какой-то момент достал пистолет. Однако вскоре он его убрал. После этого пассажир сел на сиденье и снова достал пистолет, стал крутить его в руках и «тыкать» дулом в ладонь. В какой-то момент, видимо, произошел выстрел, и гражданин схватился другой рукой за раненую ладонь.

Напомним, ЧП произошло 10 ноября в автобусе во время следования по улице Полтавской в Советском районе. К счастью, кроме возмутителя спокойствия никто не пострадал. На место происшествия приехали «скорая» и полиция, которая обнаружила в пакете кроме пистолета патроны и нож. Как выяснилось, их 54-летний ранее судимый гражданин украл в знакомого. Возбуждено уголовное дело.